Bad Bunny pide a sus fans bajar sus expectativas previo a su gira

Bad Bunny se está preparando para volver a los escenarios. Primero con su residencia en Puerto Rico y luego con su gira mundial. Aunque promete shows inolvidables, no quiere que sus fans tengas las expectativas muy altas.

En una reciente entrevista con Variety, el reguetonero puertorriqueño aclaró que su nueva gira no será un recorrido por su carrera musical y que, aunque incluirá algunas canciones de sus discos anteriores, se centrará en los temas de Debí tirar más fotos.

“Primero que nada, no soy Taylor Swift, quiero aclararlo ahora para que no se emocionen tanto: no va a estar organizado de esa manera”, indicó el cantante en referencia al The Eras Tour de la cantante estadounidense, en el que hace un recorrido por cada álbum de su carrera.

“Sigue siendo mucho una gira para Debí (tirar más fotos), con algunas canciones más viejas incluidas”, agregó el puertorriqueño.

Asimismo, Bad Bunny también indicó que no tiene intención de llevar su gira a Estados Unidos porque lo considera “innecesario”.

El reguetonero aseguró que no se presentará en Estados Unidos porque sus fans allí ya no han visto muchas veces en los últimos años.

Con su gira anterior, Most Wanted Tour, el reguetonero puertorriqueño recorrió Estados Unidos durante el primer semestre de 2024.

¿Cuándo comienza la gira de Bad Bunny?

En mayo, Bad Bunny confirmó que saldrá de gira por Latinoamérica y Europa con su Debía tirar más fotos world tour tras semanas de rumores.

A través de sus historias de Instagram, Bad Bunny reveló las primeras fechas y ciudades de su gira mundial, que comenzará en noviembre de este año en Santo Domingo, República Dominicana.

Con su tour el cantante de “Baile inolvidable” también se presentará en Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Además, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

Con esta gira el reguetonero se presentará en Europa tras años. Hasta el momento, visitará España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

Asimismo, el tour comenzará poco después de la residencia del reguetonero No me quiero ir de aquí en el Coliseo de Puerto Rico entre julio y septiembre.

