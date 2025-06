Elizabeth Álvarez declara su amor a Jorge Salinas, pero él le hace un desplante en público

La pareja conformada por Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, considerada por años un ejemplo de estabilidad en el medio artístico, está generando controversia tras un incómodo momento durante la promoción de su obra teatral ‘La austeridad de la carne’. Mientras Álvarez expresó un emotivo discurso sobre su amor y lealtad, Salinas respondió con frialdad, dejando a la audiencia y a su esposa visiblemente sorprendidos.

Durante el evento, Elizabeth Álvarez, quien lleva 14 años de matrimonio con el galán, compartió un conmovedor testimonio sobre su relación: “El amor lo puede todo, absolutamente todo. Yo soy fiel (…) creo en ese amor monógamo que se fortalece cada día”, declaró, destacando su admiración y compromiso con Salinas.

Sin embargo, la reacción del actor fue inesperada. Tras un breve agradecimiento, desvió el tema hacia la obra que promocionaban, minimizando las palabras de su esposa: “No se trata tanto de la monogamia (…) sino del amor propio”, afirmó, dejando a Álvarez con un gesto de desconcierto.

Respondió de forma tajante: “Me quedé sin palabras, mi amor, gracias a ti, qué linda. Venimos a promocionar La austeridad de la carne, no… no voy a responder lo que pienso o no pienso, igual yo no creo que les importe mucho qué piense, pero a ustedes les agradezco mucho su atención y que sí les importe lo que estamos promocionando”.

La relación de la pareja, que inició en 2008 durante el rodaje de ‘Fuego en la sangre’, ha enfrentado altibajos, incluidos rumores de infidelidad por parte de Salinas. Pese a ello, su unión —consolidada con una boda en Puebla en 2011 y el nacimiento de sus mellizos en 2015— había sido vista como un ejemplo de reconciliación y fortaleza.

De hecho, Álvarez fue clave en mejorar la relación de Salinas con su hija de una relación anterior con Andrea Noli, Valentina.

¿Señales de crisis?

El reciente episodio ha reavivado especulaciones sobre la estabilidad del matrimonio. Mientras Elizabeth celebraba públicamente su amor, la respuesta evasiva de Jorge —interpretada por muchos como un desplante— contrastó con su imagen de pareja sólida. ¿Se trata de un simple malentendido o de un reflejo de tensiones no resueltas?

Por ahora, los seguidores esperan una aclaración, pero el incidente ha dejado claro que, incluso en las relaciones más admiradas, los gestos —o su ausencia— hablan más que las palabras.

