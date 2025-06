Salomón Rondón deja “abierta” la puerta del Pachuca

Salomón Rondón le puso fin a su etapa con el Club Pachuca, pero dejó claro que su relación con el fútbol mexicano no está terminada. En una emotiva carta publicada en redes sociales, el goleador venezolano agradeció a la institución, a sus compañeros y a la afición, asegurando que no se despedirá del todo: “No pienso decirles adiós, no, no voy a cerrar esta puerta, amigos. Siempre estará abierta”.

La salida del atacante responde a su fichaje por el Real Oviedo, recién ascendido a LaLiga de España.

El equipo asturiano forma parte del Grupo Pachuca, lo que deja abierta la posibilidad de que Rondón, en algún momento, regrese a México como jugador o en otra función dentro de la estructura del grupo empresarial.

Una etapa brillante con los Tuzos

Rondón llegó a Pachuca en 2024 tras una etapa poco exitosa en River Plate. En la Liga MX encontró regularidad y confianza, convirtiéndose rápidamente en una figura del equipo. En su paso por los Tuzos disputó 70 partidos, marcó 36 goles, repartió seis asistencias y acumuló más de 5.600 minutos en la cancha.

“Me hicieron sentir uno más entre ustedes, me acogieron en su lindo país y en su preciosa ciudad”, escribió el delantero en su mensaje de despedida. También expresó su gratitud hacia el Grupo Pachuca, a Jesús Martínez, al presidente del club, Armando Martínez, así como al cuerpo técnico y a los trabajadores del club.

Durante su paso por el equipo hidalguense, Rondón jugó tres torneos locales (Clausura 2024, Apertura 2024 y Clausura 2025) y participó en dos ediciones del Mundial de Clubes (2024 y 2025), donde incluso tuvo la oportunidad de enfrentar al Real Madrid.

Regreso a España tras más de una década

El delantero de 35 años regresa a España después de 13 años. Ya había jugado en la liga ibérica con Las Palmas (2008-2010) y el Málaga (2010-2012), antes de recorrer ligas como la rusa, la inglesa, la china, la argentina y la mexicana.

Con casi dos décadas de carrera profesional, Rondón suma 598 partidos oficiales, 211 goles y más de 42 mil minutos en el terreno de juego desde su debut con el Aragua FC en 2006. Además de su nuevo reto en el Real Oviedo, mantiene viva la ambición de clasificar con Venezuela a su primer Mundial absoluto.

El conjunto asturiano, que logró el ascenso tras ganar el Playoff en la Segunda División, apuesta por la experiencia y el olfato goleador del venezolano para consolidarse en LaLiga. Rondón, por su parte, parece entusiasmado con esta nueva oportunidad, pero dejó claro que el vínculo emocional con Pachuca y la afición mexicana está lejos de haberse roto.



