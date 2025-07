Cómo identificar a un agente de ICE y qué métodos aplican para entrar a tu casa

En medio del aumento de redadas migratorias en Estados Unidos, que se reforzó aún más en mayo, muchos inmigrantes viven con temor a ser sorprendidos en sus propios hogares por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Ante la situación, varias organizaciones se han dedicado a orientar a los inmigrantes, no solo en su proceso migratorio, sino también en cómo identificar a un agente de ICE, bien sea en las calles o al momento de una redada.

Asimismo, transmiten las estrategias que utilizan los uniformados para lograr que una persona les abra la puerta, lo cual te ofrece tiempo y ventaja para ejercer tus derechos.

¿Cómo identificar a un agente de ICE?

Aunque se trata de una agencia federal, los agentes de ICE no siempre se presentan con uniformes claramente identificables. Esto con el objetivo de pasar desapercibidos en una situación concreta, haciendo que el arresto sea más efectivo.

De hecho, según el Proyecto de Defensa al Inmigrante (IDP), citado por La Nación, es común que estos oficiales vistan chalecos con la palabra “policía” o incluso ropa civil sin ninguna insignia oficial. Esto forma parte de su estrategia para ganar la confianza de los residentes.

En muchos casos, los agentes llegan en vehículos sin marcas que los identifiquen como parte de ICE. Así, quienes abren la puerta creen estar hablando con un oficial de policía local o alguien que realiza una investigación legítima, cuando en realidad están frente a una operación migratoria.

Estrategias comunes que ICE usa para entrar a una casa

Organizaciones pro derechos de los inmigrantes también han identificado los métodos más frecuentes que ICE utiliza para que las personas abran la puerta voluntariamente. Muchos de ellos se basan en mentiras cuidadosamente elaboradas. Por ejemplo:

Una investigación falsa : Solicitan permiso para hacer algunos preguntas.

: Solicitan permiso para hacer algunos preguntas. Robo de identidad : Indican que alguien del hogar fue víctima de un robo de identidad, por lo que necesitan hablar con la persona.

: Indican que alguien del hogar fue víctima de un robo de identidad, por lo que necesitan hablar con la persona. Fotos de supuestos sospechosos : Con el argumento de mostrar la fotografía de alguien que buscan, el agente intenta entablar una conversación informal y lograr que se abra la puerta.

: Con el argumento de mostrar la fotografía de alguien que buscan, el agente intenta entablar una conversación informal y lograr que se abra la puerta. Llamadas sobre una identificación perdida : una estrategia similar al robo de identidad.

: una estrategia similar al robo de identidad. Te declaran sospechoso: un hecho que infude miedo e incita a facilitar el acceso para demostrar lo contrario.

¿Qué puedes hacer si se presentan en tu hogar?

Lo más importante es recordar que no estás obligado a abrir la puerta sin una orden judicial firmada por un juez.

Muchos documentos que ICE presenta no cumplen este requisito, e incluso, puedes pedirles que pasen la orden por debajo de la puerta o que la muestren a través de una ventana. Si no la tienen, tienes el derecho legal de no abrir.

Además, es útil hablar con la comunidad y conocer tus derechos. Organizaciones ofrecen información en varios idiomas sobre cómo actuar en caso de una redada.

