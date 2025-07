Juan Manuel Márquez sobre derrota de Chávez Jr.: “Estaba enojado”

Juan Manuel Márquez comentó que estaba enojado con Julio César Chávez Jr. por su actuación contra Jake Paul, quien lo terminó derrotando por decisión unánime el pasado fin de semana en el Honda Center en Anaheim.

En declaraciones al canal ProBox TV, Márquez expresó que Chávez Jr. nunca intentó nada contra Paul, ya que no se dignó a tirar golpes en gran parte del enfrentamiento.

“Creo que dejó mucho que desear. Sabemos que Chávez Jr. es un peleador que no le gusta lanzar golpes, con antelación lo habíamos visto en peleas frente a Canelo, ante otros rivales, que prácticamente es un peleador tacaño para lanzar golpes. Y nosotros esperábamos mejores cosas. Creo que es un gancho muy fuerte a la industria del boxeo porque cómo un youtuber, con todo respecto para Jake Paul, le puede ganar un boxeador que incluso fue campeón del mundo”, dijo.

Julio César Chávez Jr. está contento con su actuación frente a Jake Paul. Crédito: Etienne Laurent | AP

“Nunca intentó nada Chávez Jr., ya lo vimos contra Maravilla Martínez, lo vimos contra Canelo, sin lanzar golpes, y esto fue el mismo esquema, el mismo tipo de boxeo, no tirar golpes, no jabear, no tener un ritmo específico para lanzar y cerrarle las salidas a Jake Paul. Porque (al youtuber) lo vimos en los primeros episodios agrediendo a Chávez y creo que no había respuesta. Creo que ya nos tenía acostumbrados Chávez Jr. a no lanzar golpes y esta no fue la excepción. La verdad que sí, yo estaba enojado, estaba enojado diciéndole ‘tira golpes’. Las peleas se ganan tirando golpes y creo que al Junior se le olvidó”, agregó.

Pese a las críticas del hijo del Gran Campeón Mexicano sobre el resultado, el youtuber convertido en boxeador se llevó la victoria sin problemas, ya que el Júnior reaccionó muy tarde el duelo.

Durante los primeros rounds, Julio César Chávez Jr. no lanzó muchos golpes y el público comenzó a abuchearlo por la falta de acción de su parte. El mexicano fue muy pasivo y esto lo aprovechó Jake Paul, quien iba ganando cómodamente la pelea.

En la segunda mitad del combate, Chávez Jr. comenzó a soltar un poco más las manos y en los dos últimos asaltos puso en aprietos al youtuber, pero no fue suficiente y terminó perdiendo en las tarjetas con puntuaciones de 99-91, 97-93 y 98-92.

Jake Paul ganó cómodamente la pelea contra Chávez Jr. Crédito: Etienne Laurent | AP

Julio César Chávez Jr., de 38 años, cayó nuevamente en el ring y se espera que vuelva a pelear nuevamente. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

