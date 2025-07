Nace segundo hijo de Mariana Echeverría, exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’

La presentadora Mariana Echeverría, quien está casada con el futbolista Oscar Jiménez, le dio la bienvenida el pasado lunes 30 de junio a Leo, su segundo bebé.

La exconcursante de ‘La Casa de los Famosos México’ compartió que el nuevo integrante de su familia nació a las 11:08 am y es reportado como sano.

“Con el corazón rebosante de amor, celebramos tu llegada, nuestro segundo hijo, nuestro amado bebé arcoíris. Has llegado para llenar de luz un lugar que alguna vez conoció la sombra, recordándonos que después de la tormenta, siempre puede aparecer un arcoíris. Tu vida es esperanza, es sanación, es amor hecho realidad. Gracias por elegirnos, pequeño milagro. Te amamos mucho Lucca , Oscar y Mamá”, escribió la presentadora en un video de su bebé a las horas de nacido.

Además de mostrar el primer video de su bebé, Mariana Echeverría también compartió con sus 3 millones de seguidores un video que muestra el preciso instante en que su bebé llegó a este mundo por medio de cesárea.

“Hoy quiero abrir mi corazón y mostrar algo que no se ve todos los días: un pedazo de mi alma, el momento en que di a luz a Leo. No fue solo un parto… Me partí en mil pedazos y al mismo tiempo me armé de nuevo, más fuerte, más mamá, más yo. Parir duele. Cansa. Desarma. Pero también te conecta con algo sagrado. Ese momento fue tan real, tan crudo, tan jodidamente hermoso, que todavía tiemblo al verlo y recordarlo”, se lee en un fragmento del texto con el que acompañó el video del nacimiento de Leo, su bebé arcoíris.

El nacimiento de Leo no pasó desapercibido entre sus seguidores y sus amigos famosos, quienes la llenaron de corazones rojos y de mensajes de felicitación por la buena nueva tras las duras pruebas que le puso la vida hace un par de años.

“Felicidades bella 🙌🙌🙌”, le escribió Brenda Kellerman, quien también sufrió la muerte de uno de sus hijos. También tuvo mensajes de Francisca: “Bienvenido Leo! Felicidades a los Papás y al hermano mayor 😍😍🙏🏽”, de Cynthia Urias: “Felicidades !!!!❤️❤️❤️” y de muchos más.

Así confirmaron su nuevo embarazo

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez confirmaron el 30 de enero pasado que estaban en la dulce espera de un bebé más que deseado, pues hay que recordar que ella sufrió la pérdida de dos embarazos en el 2023 con una diferencia de solamente cinco meses.

“Quiero decirte que sé lo desafiante que puede ser esta etapa del embarazo ya que trae consigo una mezcla de emociones, miedos y dudas, pero también una fuerza que muchas veces no sabíamos que teníamos”, se lee en el mensaje que publicó cuando anunció que de nuevo estaba en la dulce espera.

Sigue leyendo: