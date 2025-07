Raúl Jiménez reconoce “mea culpa” en el berrinche por ser relevado vs. Arabia Saudita

Raúl Jiménez, delantero de la selección de México y uno de los máximos referentes del actual proceso de Javier Aguirre reconoció su error de haber reaccionado en forma iracunda en la banca del Tricolor después de que fue relevado por el cuerpo técnico en el segundo tiempo contra Arabia Saudita.

En una entrevista para TUDN, Jiménez dijo que reaccionó de esa manera por las ganas de seguir tratando de ayudar a que la selección tuviera un mejor resultado contra los saudíes árabes, pero en esta ocasión su reacción fue más allá y estuvo muy cerca de impactar en el código disciplinario que ha impuesto el técnico nacional.

Exclusiva de @GibranAraige con Raúl Jiménez🐺⚽️



🔴#LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/Nf6aD2b2eQ — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 1, 2025

Como se recordara, el artillero del Fulham de la Liga Premier fue relevado por Santiago Giménez en el minuto 60 del encuentro contra el equipo del Medio Oriente y su reacción fue negativa en la banca al reclamar en forma airada contra alguien en particular, pero sí mostrando su enojo e inconformidad al ser retirado del terreno de juego

Jiménez dijo que se molestó por la decisión y no estuvo de acuerdo en lo que determinó Javier Aguirre, pero fue más por ese deseo de seguir en el campo, que por tratar de violentar el código de disciplina de la selección de México.

Raúl resaltó que su enojo se hizo más evidente porque consideraba que estaba muy cerca de ayudar con un gol, pero al final de cuentas la perspectiva del entrenador es otra y debe respetarse: “Sentía que por ahí iba a haber una oportunidad de hacer un gol, pero son decisiones que toma el Vasco y él decide lo mejor para el equipo y también estar consiente que ante Costa Rica tuve una muy clara y no pude aprovecharla”, dijo con el principio más grande de un jugador, como es la autocrítica.

Quizá el enojo de Jiménez creció aún más porque sigue persiguiendo la meta de superar la marca de Javier Hernández como el delantero con mayor número de goles con la playera tricolor, pero sin que eso se convierta en una obsesión.

“Los récords están para romperse, pero no es algo que me quite el sueño, yo prefiero quedar campeón de la Copa Oro, prefiero quedar campeón del Mundial, antes de romper el récord de goles”, destacó el llamado Lobo de Tepeji.

Sin exceso de confianza

Por otra parte, se refirió al juego contra Honduras y dijo que lo encararán sin excesos de confianza y mucho menos sin tomar en cuenta los antecedentes de lo que pasó en la Nations League: “Son partidos complicados contra ellos, se vuelven juegos por momentos muy ríspidos y hay que estar bien concentrados tanto ofensiva como defensivamente, evitando esas transiciones que eso es en lo que son mejores y adelante aprovechar las oportunidades que tengamos”.

Finalmente, Raúl Jiménez se refirió a la dupla que está haciendo con Santiago Giménez y su sequía de goles: “Tanto él como yo hemos estado haciendo las cosas muy bien, lo que nos toca en nuestros equipos y en equipos importantes, él ahora que está en Italia está haciéndose de su nombre ahí, desde que llegó en invierno, y que siga por ese camino que las cosas le van a llegar”.

Seguir leyendo:

– Raúl Jiménez avala a Messi de que no existe rivalidad de Argentina con México

-“México va bien”: Jared Borgetti ve venir cosas positivas para la selección

– El Vasco Aguirre busca festejar 24 años de su debut en el Tricolor con victoria vs. Honduras