Valentina Valderrama revela que se le reventaron las prótesis mamarias

Valentina Valderrama fue parte de La Casa de los Famosos All-Star, y desde entonces ha sido noticia por diversas razones. Dentro del show se le involucró con Nacho Casano con quien tuvo mucha química aunque actualmente se sabe que son sólo amigos.

Recientemente estuvo participando en el desfile de “Distrito Moda Cali” en Colombia, al que también asistieron personalidades como Rodrigo Romeh, Ana Parra, Ariadna Gutiérrez y Manelyk González, entre otras.

Hace unas horas, Valentina volvió a dar de qué hablar por dos razones. La primera porque asegura que se le estallaron las prótesis mamarias y la segunda porque se someterá a otra cirugía para reemplazar las prótesis que fallaron.

El público de la colombiana ha tenido reacciones diversas ante esta situación. Muchos le desean suerte por la situación que atraviesa, mientras que otros la critican directamente, ya que creen que todo parece más un comercial para la clínica en la que se le intervendrá pronto.

Pero también están aquellos que le piden que después de esta situación no debería de ponerse más prótesis mamarias, con mensajes como este: “Lo mejor es que no te pongas nada… nada que no sea natural”.

La explicación de Valentina

A través de un video compartido en Instagram, Valentina compartió el siguiente mensaje: “Hoy quiero contarles algo muy personal. He estado un poco ausente, y no porque no los quiera, todo lo contrario. Ustedes son como una familia para mí, y por eso merecen saber la verdad”.



“En silencio, he estado atravesando un proceso médico. La verdad es que me ha golpeado mucho… porque no me gustan las cirugías. Me dan miedo, me cuesta soltar el control y confiar. Pero esta vez supe que era algo que debía hacer por mi bienestar”.

Valderrama asegura que antes de tomar esta decisión lo meditó muchísimo y que además lo consultó. Asegura que lloró y rezó. “Y después de investigar con conciencia, encontré lo mejor: las prótesis Mentor, que son las más seguras del mercado, con aprobación de la FDA y garantía de por vida. Y mañana entraré a cirugía, en manos de un doctor en quien confío profundamente”.

El video con el que compartió dicho comunicado, para muchos, es una clara pieza de publicidad y por esta razón desacreditan lo que dice con mensajes como este: “No puedo creer cómo todos se tragan el cuento. Esto es un comercial, es más que obvio”.

