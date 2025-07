Francisca reaparece en redes con radiante look en la recta final de su embarazo 

En medio de la cuenta regresiva para dar la bienvenida a su hija Raffaella, la presentadora Francisca deslumbró en redes sociales con una publicación en la que dio un vistazo a su pancita de embarazo. ¿Cómo reaccionó el público? Aquí te lo contamos.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de “Despierta América” colocó un carrusel de imágenes en el que dio una mirada al modelito que portó para una de las transmisiones del matutino que conduce.

Se trató de un vestido ceñido en color azul con estampado de flores que se abrazó a sus curvas, y como resultado, evidenció su pronunciada pancita de embarazo. A la par de la llamativa prenda, la dominicana lució un maquillaje neutral y jugoso con su larga cabellera en trenzas descansando sobre sus hombros.

A la par de su improvisada sesión de fotos, Francisca no dejó pasar la oportunidad de interactuar con su comunidad digital al bromear sobre su próxima fecha de parto: “Damas y caballeros seguimos hinchados y embarazados por aquí. ¿Qué día de este mes piensan ustedes que decide nacer esta princesa?”, cuestionó en el caption de su publicación.

Como resultado, miles de “me gusta” y comentarios se hicieron presentes en la cuenta oficial de la famosa: “Ya esperándote Raffaella”, “Lindas las dos”, “Que bella estás”, “Esa hermosa pancita ya se ve muy bajita, lo que significa que pronto” y “Ya deseamos conocer a tu princesa”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.

Si bien aún no se conoce la fecha exacta en la que Francisca dará a luz a su tercer bebé con el empresario Francesco Zampogna, en varias ocasiones ha expresado su emoción por finalmente hacer su sueño realidad de brindar una hermanita a sus hijos Gennaro y Franco.

“Esta niña es una estrella, se ha portado maravillosamente bien (…) Yo me siento muy bien, este embarazo ha sido totalmente distinto y la he llevado muy bien, me ha tratado súper”, contó hace algunas semanas a People en Español.

