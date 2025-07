Toluca y Pachuca reinan en la Liga MX con paso perfecto

El campeón mexicano Toluca, que dirige el argentino Antonio Mohamed, lidera el torneo Apertura 2025 con seis puntos en dos juegos, gracias a su victoria del miércoles pasado por 2-4 sobre el Santos Laguna y a su triunfo de 3-1 sobre Necaxa el fin de semana pasado.

Los Tuzos del Pachuca son segundos en la clasificación, también con 6 puntos, aunque con una producción goleadora inferior. Este domingo derrotaron a Pumas con goles de Alan Bautista, el venezolano Jhonder Cádiz y el argentino Gastón Togni.

América completa el podio y lidera un lote de tres equipos que marchan a continuación con 4 puntos. Los del brasileño André Jardine derrotaron el miércoles por 3-1 a Tijuana con goles uruguayos: un doblete de Brian Rodríguez y un tanto de Rodrigo Aguirre.

También con 4 enteros, Atlas es cuarto tras igualar 3-3 con Cruz Azul, gracias a los tantos de Eduardo Aguirre, el paraguayo Diego González y el brasileño Matheus Doria.

El viernes se instaló en el quinto punto con 4 puntos al vencer por 2-1 a Puebla para ser quinto.

Necaxa, dirigido por el argentino Fernando Gago, obtuvo su primer triunfo del campeonato y con 3 unidades se instaló en el octavo puesto al vencer por 3-1 a Querétaro.

Y Monterrey quedó en el duodécimo al derrotar por 0-1 a San Luis.

El sábado, el colombiano James Rodríguez le dio la victoria a León con un gol de penalti a Guadalajara y Tigres, en el debut del campeón del mundo Ángel Correa, se impusieron por 1-0 a Juárez.

En el fondo de la tabla se encuentran los Pumas, que además de la derrota de este domingo contra los Tuzos fueron goleados 3-0 en la fecha 1 por Santos Laguna.

La tercera jornada del torneo Apertura se jugará entre el viernes y el sábado próximos de la siguiente forma:

Viernes: Querétaro vs. Pumas, Puebla vs. Santos Laguna y Tijuana vs. Juárez.

Sábado: Pachuca vs. Mazatlán FC, Guadalajara vs. Atlético de San Luis, Cruz Azul vs. León, Toluca vs. Tigres, Monterrey vs. Atlas y Necaxa vs. América.

*Con información de EFE.

Seguir leyendo:

– Ángel Sepúlveda, Mateo Chávez y Gilberto Mora, las novedades de México para la Copa Oro

– Grupo Pachuca disputa al Cruz Azul a Luka Jović para jugar en el Real Oviedo

– Cruz Azul con un plan B, si no se concretan fichajes de José Paradela y Luka Jović