Rodrigo Parra vuelve a ser alentado por el rival

Rodrigo Parra ha sido uno de los centros de atención en el fútbol mexicano. El arquero de 17 años no ha tenido buenas participaciones con los Pumas de la UNAM. Parra volvió a recibir consuelo de su rival, en esta ocasión de los Tuzos del Pachuca.

En el primer partido de la temporada, Rodrigo Parra fue responsable en dos de los tres goles que recibió los Pumas de la UNAM contra el Santos Laguna. Tras el encuentro, varios jugadores del conjunto lagunero consolaron al joven prospecto mexicano.

En la segunda jornada del Apertura 2025, Rodrigo Parra volvió a ser responsable en dos de los tres goles de los Tuzos del Pachuca. Este partido finalizó 2-3 a favor de los visitantes. En las redes sociales, el Pachuca le dedicó unas palabras de aliento al joven guardameta azteca.

“Esta profesión ha sido enaltecida por los tantos futbolistas que nunca se rindieron y que de los días complicados, aprendieron para forjarse un nombre en el futbol. Estimado Rodrigo Parra, esperamos volvernos a enfrentar ante tu mejor versión en el futuro. Sigue fuerte”, publicaron los Tuzos en sus redes sociales.

Lo de Rodrigo Parra es interesante, porque los 4 goles que recibe con responsabilidad son por razones distintas. Vamos de peor a menos peor.

Respaldo de Efraín Juárez

A pesar de los errores, Efraín Juárez respaldo a Rodrigo Parra en conferencia de prensa. El arquero de 17 años ha tenido una cuota muy alta de responsabilidad en este mal comienzo de los Pumas de la UNAM. Juárez confía en el juvenil.

“Entendemos que en las áreas se ganan y se pierden los partidos. Estoy muy orgulloso de un chiquito de 17 años. Por favor déjenlo en paz, está en crecimiento. Es una situación que como club no la teníamos contemplada: vinieron de España, se llevaron al portero titular. Es decisión mía. (…) Asumo toda la responsabilidad, no hay portero en el mundo que no haya fallado“, dijo el entrenador.

Sin embargo, todo parece indicar que las oportunidades de Rodrigo Parra ya finalizaron. Ante la inminente llegada de Keylor Navas a los Pumas de la UNAM, el joven talento mexicano quedaría relegado al banquillo de suplentes.

