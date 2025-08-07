Khloé Kardashian se sinceró sobre su experiencia con la maternidad

La socialité Khloé Kardashian ha mostrado una faceta más vulnerable de sí misma a través de su podcast “Khloé in Wonder Land”, esto gracias a los testimonios que ha compartido con respecto a aspectos de su vida personal. El más reciente estuvo enfocado a su experiencia con la maternidad y crianza compartida con su ex pareja Tristan Thompson, ¡aquí te contamos lo que dijo!

De acuerdo con lo revelado por la empresaria, antes de convertirse en madre tenía un concepto utópico sobre las dinámicas familiares. Y es que el primer golpe de realidad que vivió se dio al intentar balancear su vida personal y profesional.

“Uno no puede entender lo que implica ser madre hasta que lo vive en carne propia. La maternidad está llena de momentos de alegría, pero también de dudas y temores, especialmente cuando se deben tomar decisiones que afectan a los hijos”, destacó Khloé durante el episodio más reciente de su podcast.

A pesar de calificar su papel de mamá como “una vivencia exigente y enriquecedora”, la hermana menor de Kim Kardashian se ha enfrentado a un reto más: la crianza compartida con el atleta Tristan Thompson.

Para Khloé y Tristan lo más importante es el bienestar de sus hijos True y Tatum, por lo que mantienen una relación cordial basada en la comunicación y la flexibilidad familiar. Este último no negociable se da como resultado de lo demandante que es la carrera profesional de Thompson.

“No hay disputas ni tensiones cuando se trata de los niños; ambos respetamos el espacio y el tiempo que cada uno tiene con ellos“, detalló la también influencer.

Kardashian finalizó instando a las mujeres que atraviesan una situación similar a aceptar que la perfección no existe en la maternidad: “Quiero que otras madres sepan que no están solas, que es válido sentirse abrumadas y que pedir ayuda no es un signo de debilidad”, reiteró.

