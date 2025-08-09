Fher, de Maná, lanza dura crítica contra el reguetón y los corridos tumbados

Una vez más, el vocalista de la agrupación Maná, Fher Olvera, se encuentra en el ojo del huracán por reafirmar su postura en contra del reguetón y los corridos tumbados, pues asegura que su composición carece de estructura y contenido de calidad.

Y es que al ser cuestionado sobre la razón por la que el reconocido grupo ha decidido mantenerse al margen de incursionar en estos géneros que hoy en día acaparan las plataformas de streaming, el mexicano explicó que se trata de propuestas “muy pobres” a nivel musical.

“Sí, nosotros no le entramos al reggaetón y esas cosas. No, la verdad es que no nos latía, ya está pasando de moda, ya a mucha gente ya no le gusta o algo así, ¿no? No, nosotros, es que para mí ese tipo de música, la verdad, musicalmente y literalmente es muy pobre, sobre todo las letras, es terrible“, declaró el famoso en una entrevista retomada por la revista ‘HOLA!’.

Con respecto a su opinión sobre los corridos tumbados, Fher Olvera expresó la importancia de reflexionar sobre los mensajes que el público consume a través de la música, especialmente aquellos que hacen apología del delito.

“Yo creo que los mexicanos lo que queremos es vivir más en paz, y si el arte también está fomentando la violencia, pues no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que cualquiera quiere que sus hijos estén tranquilos, su familia, sus cuates, ¿no? Yo creo que debería tener una regulación“, añadió.

Esta no es la primera vez que el músico expresa su descontento con respecto a estos géneros o a los artistas que los representan. Recordemos que el año pasado despotricó en contra de Bad Bunny, tachando su propuesta musical como “vulgar”.

“El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor. Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento“, dijo en su momento.

Seguir leyendo:

• El grupo Maná es nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll

• Fher, de Maná, se pronuncia en contra de Bad Bunny: “Aquí sí se hacen letras”

• Fan ‘taclea’ a Fher Olvera, vocalista de Maná, en pleno concierto en Los Ángeles