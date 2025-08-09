Raúl Jiménez anota un golazo en victoria en amistoso con el Fulham

Raúl Jiménez disputó sus primeros minutos de la pretemporada con el Fulham y el delantero mexicano anotó un golazo.

Jiménez metió un gran tiro libre para la victoria 1-0 del Fulham sobre el Eintracht Frankfurt. El delantero mexicano disputó los 90 minutos del partido contra el club alemán.

El jugador del Fulham se reportó a la pretemporada tras la Copa Oro con México, aunque no vio minutos en la victoria contra el Al-Ittihad de Arabia Saudí.

Este fue el último partido del Fulham antes del arranque de la Premier League que será el próximo 16 de agosto ante el Brighton como visitante.

Jiménez viene de anotar 14 goles en 43 partidos en todas las competiciones la temporada pasada.

El futbolista mexicano promedió un gol cada 208 minutos durante la temporada pasada. El club inglés terminó en el puesto 11 de la tabla a 12 puntos de los puestos de competiciones europeas.

Por su parte, Santi Giménez también anotó un gol en un partido amistoso contra el Leeds United de la Premier League.

El mexicano jugó 61 minutos en su primer amistoso y de preparación para el primer partido de la temporada en la primera ronda de Copa Italia.

Manchester United ficha a Sesko por casi $100 millones de dólares

El Manchester United ha fichado al delantero esloveno Benjamin Sesko, procedente del RB Leipzig, por 74 millones de libras (85 millones de euros), según hizo oficial este sábado el club inglés.

El futbolista de Radece se convierte en el cuarto refuerzo de los de Rúben Amorim en este mercado veraniego, elevando el gasto hasta los 240 millones de euros.

Los ‘Red Devils’ han incorporado en este ventana a Bryan Mbeumo (75 millones), Matheus Cunha (74 millones) y Diego León (4 millones), además de un Sesko que viene a completar la delantera y que supondrá salidas como la del hispano-argentino Alejandro Garnacho, que ya negocia con el Chelsea, y Rasmus Hojlund, además de un Marcus Rashford que ya se fue cedido al Barcelona.

