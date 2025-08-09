Ten Hag admite que Cristiano Ronaldo “nunca fue el problema” en el Manchester United

Erik Ten Hag, exentrenador del Manchester United, rompió el silencio sobre su relación con Cristiano Ronaldo y afirmó que el delantero portugués “nunca fue el problema” durante su estancia en Old Trafford. Sus declaraciones llegan meses después de su salida del club inglés, en octubre pasado, y buscan poner fin a una etapa marcada por tensiones y especulaciones.

Ronaldo regresó al United en 2021 con la expectativa de liderar al equipo en una nueva era. Sin embargo, su vínculo con Ten Hag fue complejo desde el inicio. Las fricciones entre ambos se hicieron públicas y, apenas un año después, el delantero abandonó el club por consentimiento mutuo.

Aun así, el técnico neerlandés insiste en que la relación no fue la causa principal de los problemas del equipo. “Para mí, él [Ronaldo] no es un problema. Nunca fue el problema y creo que eso es cosa del pasado”, dijo Ten Hag tras la derrota del Bayer Leverkusen por 2-0 ante el Chelsea en un amistoso en Stamford Bridge, según reseñó ESPN. “Le deseo todo lo mejor para el futuro y mucha suerte”.

Durante su etapa en el Manchester United, Ten Hag consiguió dos trofeos: la Copa Carabao en 2023 y la Copa FA en 2024, esta última tras vencer de forma sorpresiva al Manchester City. Estos logros, recuerda el entrenador, demuestran su capacidad para liderar equipos con aspiraciones altas.

Nueva etapa en la Bundesliga

Tras su despido del United por un arranque irregular en la temporada 2024-25, Ten Hag asumió el mando del Bayer Leverkusen. Con el club alemán, asegura estar motivado para repetir su éxito. “Me encanta ganar trofeos y eso es lo que he hecho toda mi carrera. Quiero seguir este proceso y ese es mi reto con el Leverkusen”, señaló.

El técnico insiste en que el capítulo de Manchester está cerrado: “No se trata del Manchester United, eso ya está cerrado. Tengo muchas ganas y estoy muy contento de volver. Estoy disfrutando mucho de estas últimas semanas”.

El debut oficial de Ten Hag con el Leverkusen será el 15 de agosto frente al SG Sonnenhof en la primera ronda de la DFB Pokal. Una semana después, el equipo se medirá ante el TSG Hoffenheim en el inicio de la Bundesliga, donde el estratega espera comenzar con paso firme.



