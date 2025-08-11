Descartado por el City: Jack Grealish continuará su carrera en el Everton

El futuro de Jack Grealish en el Manchester City llegó a un punto de no retorno. El Everton alcanzó un acuerdo con los actuales campeones de la Premier League para la cesión del mediocampista por un año, según informó la cadena ESPN.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

El trato incluye una opción de compra estimada en 50 millones de libras (unos $60 millones de dólares) y se espera que el futbolista, de 29 años, pase las pruebas médicas esta semana.

🚨🔵 Jack Grealish has completed his medical as new Everton player on loan from Man City with £50m buy option. pic.twitter.com/fsrv7GH9LM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Los últimos detalles se están cerrando, pero todo indica que Grealish estará disponible para el debut del Everton en la Premier League, programado para el próximo lunes frente al Leeds United.

De concretarse, sería un refuerzo de peso para un equipo que busca mejorar su rendimiento tras una campaña complicada.

De pieza clave a descarte en dos temporadas

Grealish fue un jugador fundamental en el histórico triplete del City en la temporada 2022-23, pero su protagonismo se fue diluyendo de manera drástica. En los últimos dos años, las oportunidades se redujeron y terminó quedando fuera de convocatorias importantes, incluyendo el último partido de la temporada pasada contra el Fulham y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Su fichaje en 2021 por 100 millones de libras procedente del Aston Villa lo convirtió en el traspaso más caro en la historia de los Citizens. Sin embargo, tras cuatro temporadas y más de 150 partidos, el brillo inicial se apagó. A pesar de reincorporarse a los entrenamientos con el equipo de Pep Guardiola a principios de este mes, el club decidió que lo mejor era buscarle salida para que tenga minutos de juego.

El Everton, consciente de que necesita jerarquía en el mediocampo, vio en Grealish una oportunidad de mercado. Si el préstamo rinde frutos, la opción de compra podría marcar un antes y un después en la plantilla de los Toffees.

Con contrato vigente en el City hasta 2027, el internacional inglés afrontará esta etapa como una oportunidad para recuperar confianza y protagonismo. El desafío ahora será demostrar que aún tiene el nivel para ser determinante en la Premier League.



Sigue leyendo:

· LaLiga busca llevar al Barcelona a Estados Unidos en diciembre de 2025

· Mascherano tras goleada del Orlando City a Inter Miami: “Estoy muy preocupado”

· ¡Ya hay anillo! Cristiano Ronaldo se casará con Georgina Rodríguez