PSG deja fuera a Donnaruma de la Supercopa de Europa y se espera su salida

Gianluigi Donnarumma se quedó fuera de la plantilla que viajará con el PSG a la Supercopa de Europa en Udine (Italia) en medio de rumores sobre una inminente salida del club.

El PSG se enfrentará al Tottenham por la Supercopa de Europa de la UEFA, primer partido oficial como Campeones de Europa tras el Mundial de Clubes.

Dos días después de haber hecho oficial el fichaje del joven Lucas Chevalier, de 23 años, señalado como el meta del futuro del club, Donnarumma ve como ni siquiera está convocado para el primer partido de la temporada de los campeones de Europa, según publica este lunes el diario L’Équipe.

El guardameta italiano tiene contrato hasta junio de 2026, pero el PSG buscaría una venta inmediata para que no salga “gratis”. Además Donnarumma deberá sumar minutos para llegar en buen estado con Italia y buscar la clasificación al Mundial 2026.

Por su parte, se espera que Lucas Chevalier sea tanto el portero titular del PSG como el guardameta de la selección de Francia en los próximos años.

🚨🔴🔵 Gigio Donnarumma will leave Paris St Germain for sure, most likely this or eventually next summer.



The relationship is completely broken after club decide to exclude Gigio from their squad for Super Cup.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Understand Premier League is the most likely destination. pic.twitter.com/6d2YxOF7lu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Lucas Chevalier llegó a PSG por 5 temporadas

El París Saint-Germain anunció este sábado el fichaje del portero de 23 años Lucas Chevalier, procedente del Lille, por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, para competir con Gianluigi Donnarumma.

“Soy un niño que está haciendo realidad su sueño. Desde que era niño, he querido jugar al más alto nivel”, expresó el guardameta en declaraciones a los medios del club.

En las últimas tres campañas en el primer equipo del Lille, tras su cesión al Valenciennes, Chevalier ha disputado 127 encuentros, de los que sostuvo su marco a cero en 44 ocasiones, entre 2022-23 y 2024-25.

El PSG destacó su “muy buen juego” con el pie, tan importante en los equipos de Luis Enrique Martínez.

“Uno de los mejores especialistas del campeonato y uno de los más prometedores en su posición en Europa”, según resaltó su nuevo club sobre el portero, que ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección de Francia.

