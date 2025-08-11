Vuelven a detener a Pee Wee en Texas por manejar alcoholizado

Parece que la vida del cantante Pee Wee no es precisamente una “pista de baile” últimamente. El exvocalista de los Kumbia Kings, famoso por éxitos como “Sabes a Chocolate” y “Mi Dulce Niña”, volvió a encontrarse con la ley en Texas, y la historia suena bastante familiar.

La noche del domingo 10 de agosto de 2025, Irvin Salinas Martínez, el nombre real del artista, fue detenido en Edinburg, Texas. ¿El motivo? Conducir bajo los efectos del alcohol, un cargo que parece perseguirlo. Este incidente es un déjà vu para sus seguidores, ya que marca la segunda vez que el cantante enfrenta esta misma acusación.

La primera vez fue en enero de 2024, cuando logró salir tras pagar una fianza de 1,500 dólares. Sin embargo, la historia se repite, pero esta vez con consecuencias potencialmente más serias y una fianza más “salada”: 5,000 dólares.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, especialmente después de que se filtraran fotografías del cantante de 36 años vistiendo el característico uniforme naranja de recluso.

Mientras su equipo legal se mueve rápidamente para gestionar su liberación, la reincidencia podría complicar su situación y acarrearle sanciones más severas.

¿Quién es Pee Wee?

Para quienes necesitan refrescar la memoria, Pee Wee fue el rostro juvenil que, junto a A.B. Quintanilla, puso a bailar a toda una generación con la cumbia de los ‘Kumbia Kings’ y más tarde con ‘Kumbia All Starz’. Después, intentó forjar una carrera como solista y participó en varios reality shows en México.

Aunque en los últimos años ha mantenido un perfil más bajo, este nuevo tropiezo legal lo ha puesto de nuevo bajo los reflectores, dejando a sus fans preocupados y preguntándose qué sigue para el “dulce niño” que una vez conquistó la escena musical latina. Por ahora, ni él ni su equipo han dado declaraciones oficiales.

