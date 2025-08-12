Arrestaron al reguetonero Jhay Cortez en Miami posesión de drogas

El reconocido reguetonero puertorriqueño Jhayco, anteriormente conocido como Jhay Cortez, fue arrestado este martes en Miami, Florida, por cargos relacionados con la posesión de drogas.

De acuerdo con NBC-6 South Florida, el informe policial señala que Jhayco fue detenido en Miami-Dade luego de que oficiales hallaran cocaína y marihuana en su vehículo.

Los hechos ocurrieron cuando Jhayco conducía un Corvette rojo muy lentamente antes de detenerse completamente en la vía, lo que llamó la atención de las autoridades.

Al acercarse, los oficiales detectaron un fuerte olor a cannabis y observaron polvo blanco en la ropa y nariz del artista. Durante la inspección del vehículo y sus pertenencias, se hallaron dos bolsas negras con aproximadamente 14 gramos de cannabis y tres bolsas claras con cerca de 2 gramos de cocaína.

El reguetonero fue ingresado a la cárcel Turner Guilford Knight Correctional Center alrededor de las 4:24 am y enfrenta cargos por posesión de cocaína y menos de 20 gramos de cannabis. La fianza fue fijada en 3,000 dólares, monto que ya fue pagado para su liberación provisional.

Jhayco es una figura influyente del género urbano latino, conocido por sus colaboraciones con artistas de renombre como Bad Bunny, J Balvin y Kali Uchis, y por éxitos como “Dákiti”.

Su arresto ocurre en un momento delicado de su carrera, después del lanzamiento de su álbum Le Clique: Vida Rockstar (X) en 2024, y tras recientes mensajes en redes sociales que habían generado preocupación sobre su futuro musical.

Hasta el momento, sus representantes no han emitido comentarios oficiales respecto al incidente. El caso seguirá bajo investigación y se espera que se definan fechas para futuras audiencias judiciales

Seguir leyendo:

· Vuelven a detener a Pee Wee en Texas por manejar alcoholizado

· Ricky Montaner habló sobre cómo lidia con los rumores en su relación con Stefi Roitman

· Kanye West y Bianca Censori en la mira de la policía en Mallorca por lujosa deuda impaga