El campeón Toluca acecha a los Tuzos en el liderato de la Liga MX tras victoria sobre FC Juárez

El campeón Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed venció el lunes por 0-2 al FC Juárez y saltó al tercer lugar del Apertura del fútbol mexicano con nueve puntos, tres menos que el líder Pachuca.

En la conclusión de la cuarta fecha del campeonato, el portugués Paulinho y Juan Domínguez convirtieron por los Diablos, que dominaron en el estadio de su rival y lo confirmaron con goles.

En el minuto 34, Paulinho anotó a pase del paraguayo Roberto Morales y, en el 48, Domínguez puso el 0-2 con un golpe de cabeza.

Juárez pisó pocas veces el área rival ante un Toluca que con poco firmó su tercera victoria con una derrota para mantenerse como uno de los candidatos al título.

Pachuca sigue con paso perfecto

Mientras tanto, los Tuzos siguen con su paso arrollador y alcanzaron 12 puntos, producto de 4 victorias. El sábado Pachuca goleó 0-3 al Atlas y mantuvo el liderato.

Los Tuzos le sacan tres unidades de ventaja a los Tigres UANL que el viernes aventajaron por 7-0 al Puebla, con goles de Ozziel Herrera, Diego Laínez, los argentinos Juan Brunetta y Angel Correa, Diego Sánchez y el francés André Pierre Gignac, además de un autogol del chileno Nicolás Díaz.

Rayados venció al León y Cruz Azul superó a San Luis

En otro de los duelos del lunes, los Rayados de Monterrey del defensa español Sergio Ramos, vencieron por 1-3 al León, aparecen en el cuarto escaño con los mismos puntos de Tigres y Toluca.

Jesús M. Corona, Ricardo Chávez y el español Sergio Canales convirtieron por los Rayados del entrenador español Domenec Torrent, que sacaron provecho de las fallas defensivas del rival para vencerlo en su propio estadio. El colombiano Daniel Arcila descontó por el León, que jugó sin James Rodríguez, con molestia muscular.

En el minuto 14, Corona sacó provecho de un error del guardameta Oscar García y de derecha puso el 0-1, ventaja ampliada en el 31 con un despiste de la defensa, capitalizado por Chávez, quien aceptó un servicio del argentino Germán Berterame. En el 65 Canales anotó el 0-3, con un golpe de zurda en el minuto 60.

También el lunes, el Cruz Azul superó por 1-2 al San Luis con anotaciones del argentino Rodolfo Rotondi y Angel Sepúlveda; los celestes aparecen en el quinto escaño con ocho unidades, las mismas del América, sexto lugar, que el sábado le ganó por 1-0 al Querétaro.

Con su gol, Sepúlveda quedó solo como líder de los anotadores con cinco dianas, una más que el argentino Germán Berterame, del Monterrey.

*Con información de EFE.

