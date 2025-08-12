Ritual para cerrar el ciclo de Mercurio retrógrado según tu signo

Del 11 al 25 de agosto entramos al periodo de sombra post retrógrada de Mercurio, lo que significa que los efectos de este tránsito aún siguen afectándonos, aunque un poco menos duros.

Mercurio retrógrado es famoso por traer confusiones, retrasos y malentendidos, pero también ofrece una oportunidad poderosa para reflexionar y cerrar ciclos.

Una vez que termina, es el momento perfecto para realizar un ritual que limpie las energías negativas y abra el camino a nuevas oportunidades.

Descubre qué ritual debe hacer cada signo del zodiaco para cerrar su aura a la sombra post retrógrada de energía y librarse de este periodo cósmico.

Aries: Ritual de fuego para renacer

Enciende una vela roja y escribe en un papel todo lo que quieres dejar atrás.

Quema el papel mientras visualizas cómo esas cargas se disipan. Este ritual te ayudará a recuperar tu impulso y motivación.

Tauro: Limpieza con cuarzo rosa

Coloca un cuarzo rosa bajo tu almohada durante tres noches para sanar heridas emocionales y recuperar la armonía.

Medita sosteniéndolo mientras agradeces por las lecciones aprendidas.

Géminis: Diario de claridad mental

Escribe en un cuaderno tus pensamientos, errores y aprendizajes durante Mercurio retrógrado. Luego, subraya lo positivo y planifica nuevos pasos con determinación.

Cáncer: Baño de sal y luna

Llena la bañera con agua tibia y añade sal marina. Coloca cerca una vela blanca y pide a la energía lunar que limpie tus emociones y te devuelva la paz interior.

Leo: Ritual del espejo

Frente a un espejo, repite afirmaciones positivas sobre tu poder personal y creatividad. Imagina que tu reflejo proyecta una nueva versión más segura y luminosa de ti.

Virgo: Orden y purificación del espacio

Dedica un día a organizar tu casa u oficina. Limpia con incienso o palo santo para eliminar cualquier rastro energético de caos y abrir paso a la productividad.

Libra: Ofrenda de flores

Coloca flores frescas en un jarrón y ponlo en el centro de tu sala. Agradece en voz alta por las relaciones sanas que llegan y despide las que ya cumplieron su ciclo.

Escorpio: Ritual de transmutación

Prende una vela morada y medita visualizando cómo todo lo negativo se transforma en sabiduría. Escribe un compromiso contigo mismo para no repetir viejos patrones.

Sagitario: Caminata liberadora

Realiza una caminata al aire libre, preferiblemente en la naturaleza. Con cada paso, repite mentalmente lo que deseas dejar ir y lo que quieres invitar a tu vida.

Capricornio: Ritual de prosperidad

Escribe tus metas económicas en un papel y guárdalo junto a una moneda dorada. Colócalo en un lugar seguro como símbolo de compromiso con tu futuro financiero.

Acuario: Tablero de visión

Crea un nuevo tablero de visión con imágenes y frases que representen lo que quieres lograr. Reemplaza las fotos o símbolos que ya no resuenan contigo.

Piscis: Meditación con agua

Llena un recipiente con agua y colócalo frente a ti. Observa tu reflejo mientras respiras profundamente y visualizas la calma y claridad que deseas en tu vida.

