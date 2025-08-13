Barcelona logra inscribir uno de sus nuevos fichajes tras reporte médico de Ter Stegen

El FC Barcelona inscribirá en LaLiga al portero Joan García por la lesión de larga duración del meta Marc-André ter Stegen, según informó el club azulgrana este miércoles.

Según detalló el club español, la Comisión Médica de LaLiga ha resuelto que la lesión lumbar de Ter Stegen “cumple con los criterios de larga duración de la normativa vigente”. Y que, por tanto, podrá utilizar parte de la masa salarial que libera el meta alemán para inscribir al exportero del Espanyol.

El Barça detallará, tras la inscripción de Joan García, si ha podido utilizar el 50 % de la ficha de Ter Stegen para inscribir al meta catalán -para el caso de que el período de recuperación sea de cuatro meses- o del 80 %, si es de cinco meses o más.

Ter Stegen y la polémica en el Barcelona

Mientras el equipo azulgrana estaba completando la gira asiática, Ter Stegen volvió a ser intervenido en Burdeos de la lesión lumbar que ya sufrió en 2023 y que le había impedido empezar a preparar la pretemporada con el equipo azulgrana.

El propio jugador anunció, antes de la operación, un período de recuperación de tres meses y se negó a facilitar al club su informe médico para que lo presentara ante la Comisión Médica de LaLiga, que debía determinar si su lesión era de larga duración para permitir la inscripción de Joan García.

Este hecho no gustó al Barça, que le abrió un expediente disciplinario y le retiró la capitanía, hasta que Ter Stegen, que aspira a ser el portero titular de la selección alemana en el próximo Mundial, recapacitó y decidió enterrar el hacha de guerra con el club.

Una paz entre ambas partes que se escenificó en el Trofeo Joan Gamper, que sirve de presentación del equipo y en el que el portero teutón articuló ante la afición un discurso conciliador tras recuperar el brazalete de capitán.

