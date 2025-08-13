El presidente de Cruz Azul dijo que para construir su estadio necesita apoyo del gobierno

Para que Cruz Azul pueda cristalizar su añejo sueño de tener su estadio propio en la Ciudad de México, se requiere a como de lugar el apoyo del gobierno, aseguró el jerarca de la Máquina Celeste, el ingeniero Víctor Velázquez en una entrevista para uno de sus principales críticos Carlos Hermosillo de Fox Sports.

Velázquez tuvo una amplia charla con la leyenda viviente del cuadro cementero, el artillero nacido en Cerro Gordo, Veracruz y que en la década de los 90 se constituyó como uno de los históricos del cuadro cementero, ante quien detalló todos los aspectos que actualmente tienen de nueva cuenta al cuadro cementero en el ojo del huracán.

El jerarca celeste se refirió desde la construcción del estadio, la polémica salida de Vicente Sánchez y la llegada de Nicolás Larcamón con la exigencia del título, las críticas de Martín Anselmi de un mal ambiente en torno a su gestión, así como el controvertido fichaje del griego Giorgos Giakoumakis.

La construcción del estadio

Respecto a la construcción del estadio, el ingeniero Velázquez expuso sin chistar que para construir un escenario acorde a la categoría de Cruz Azul se necesita a como de lugar el apoyo gubernamental de la Ciudad de México, porque lo de menos es la construcción del inmueble.

“Necesitamos mucho el apoyo del gobierno, por la densidad donde se pone un estadio muchas veces afecta a colonos o las vialidades, entonces necesitamos el apoyo del gobierno, eso es lo que nos está deteniendo… una vez que tengamos el apoyo del gobierno ya nos comprometemos con el predio, ponemos la primera piedra, y de ahí dos años y medio“.

Respecto a este tema, dijo que han tenido reuniones con funcionarios del gobierno de Carla Brugada y que todos los detalles del proyecto están en el escritorio de los funcionarios, por lo cual esperan que el balón ruede muy pronto en un nuevo escenario cementero.

“Ha sido complicado por los predios aquí en CDMX, hace unos días ya tuve reuniones con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y pusimos sobre la mesa diferentes predios, estamos a la espera de que nos digan: ‘va, en este’”.

La polémica filtración del contrato de Giakoumakis

Sobre la polémica que generó la filtración que realizaron sobre el elevado costo del contrato del delantero griego Giorgos Giakoumakis, el dirigente cruzazulino señaló que: “Todos en la Cooperativa trabajamos para tener un equipo competitivo, sabemos perfecto lo que se invierte en el club y lo que queremos del club. Sería ilógico si pensamos que trayendo jugadores de 1 millón 700 mil dólares vamos a estar en los primeros lugares”.

En ese sentido, el dirigente también aclaró que la salida de Giakoumakis se debió a que: “no se adaptó a la cultura mexicana. Le costó mucho trabajo y finalmente pues decidimos su salida, aunque tampoco vamos a hacer compras de pánico, simplemente creo que el equipo no puede aspirar a cosas grandes contratando jugadores nada más porque sí”.



Refutó declaraciones de Martín Anselmi

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, refutó las declaraciones emitidas en las últimas horas por el extécnico argentino Martín Anselmi respecto a que jamás fue infiel y qué previo a su huida de la Máquina Celeste, el ambiente ya no era ideal en el cuadro cementero.

“Lo que se ve no se juzga, nosotros siempre tenemos la convicción y yo en lo personal de que un colaborador o integrante de la institución, solo queda desearle que le vaya muy bien, que sea exitoso y cada quien sabrá que hizo bien o que hizo mal, simplemente vimos lo que paso, no podemos dejar un torneo a la mitad y que le vaya bien, que tenga éxito”, destacó.

Y añadió que: “se le renovó el contrato, como el técnico mejor pagado de México. Si hizo esas declaraciones, él sabrá porque, pero yo solo le deseo éxito y que le vaya bien. Si viene a México lo saludaré como alguien que trabajó en la institución, con respeto y nada más”.

Las declaraciones de Anselmi a las que hizo referencia el dirigente de la Máquina se realizaron en un pódcast en Argentina respecto a su estancia en Cruz Azul que: “Yo creo que infiel no le fui. Sí, tendríamos que desarrollar qué es ser infiel, ¿no? No estábamos de la mejor manera en el club y (el Porto) era un desafío al que teníamos que decirle que sí. Además, el ambiente ya venía mal desde antes”.

Larcamón sabe cual es la exigencia en Cruz Azul

Respecto a la polémica llegada de Nicolás Larcamón en lugar de Vicente Sánchez, quien se ganó la simpatía de la afición de Cruz Azul por sus logros como técnico interino, el presidente de la Máquina destacó que: “Vicente Sánchez sabía que era un interino y que fue nombrado por el modelo de juego, ahora con respecto a la llegada de Nicolás Larcamón él sabe que en Cruz Azul no es suficiente calificar, aquí eso no basta, así que debemos pelear por el título”, concluyó.

