Ilia Topuria quiere enfrentar al ganador de Canelo vs. Crawford

Ilia Topuria, campeón invicto de peso ligero de UFC, expresó que le gustaría enfrentar al ganador de la superpelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford en la que podría ser su primera experiencia como boxeador.

En una entrevista con el canal de Youtube “Nelk Boys”, Topuria comentó que quiere seguir los pasos de otros peleadores de MMA que han incursionado en el deporte e hizo un llamado a Turki Alalshikh para que lo tome en consideración.

“Aunque todavía tenga peleas en UFC, siempre puedes pedir ir a boxear. Lo hicieron con Conor, ¿por qué no conmigo? Me encantaría ir a boxear. Me encantaría enfrentar al ganador de Canelo Álvarez y Terence Crawford. Canelo, porque era mi ídolo. Siempre hay respeto para todos, pero tengo que intentarlo. ¿Por qué no? Siento que puedo hacerlo”, dijo.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Si me quieren dar la oportunidad de hacerlo directamente, ¿por qué no? Quiero descubrir algo nuevo. Si vamos a hacerlo, ahora es el mejor momento. Quizás sea el primer luchador de UFC en conseguir un título mundial de boxeo. ¡Vamos, Turki Alalshikh! Me encantaría, sería una gran experiencia”, agregó.

El deseo de Ilia Topuria podría no cumplirse muy pronto porque a Dana White -presidente de la liga más famosa de MMA- no le gusta que sus peleadores se expongan en boxeo, pero quizás por el atractivo comercial de una posible pelea con Canelo Álvarez lo haga cambiar de idea.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford disputarán el campeonato indiscutido de las 168 libras el 13 de septiembre en Las Vegas. Si el mexicano retiene sus títulos podría pelear Hamzah Sheeraz o Chris Eubank Jr., oponentes que el jeque árabe ha mencionado para sus próximos duelos. Si gana el estadounidense, no se tiene claro cuáles serían sus siguientes pasos.

Canelo Álvarez defenderá su puesto como rey de las 168 libras ante Crawford. Crédito: Ed Mulholland/Queensbury Promotions | Cortesía

Ilia Topuria es una de las principales estrellas de UFC y el mejor libra por libra de la organización. El georgiano de ascendencia española se mantiene invicto en las MMA y ha sido campeón de dos categorías: peso pluma y ligero. Además, ha vencido a grandes nombres como Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira.

