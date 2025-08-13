Jennifer Lopez enciende las redes con una atrevida selfie en medias de encaje

Tremendo revuelo causó la cantante y actriz Jennifer Lopez luego de reaparecer en redes sociales con una improvisada sesión de fotos frente al espejo que dio mucho de qué hablar gracias al modelito de encaje que portó para la ocasión. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “On the Floor” colocó un carrusel de imágenes que causó revuelo debido a la cátedra de estilo y sensualidad que dio a sus 56 años de edad. Y es que la famosa protagonizó un par de postales en donde demostró por qué es considerada una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento.

El post en cuestión la dejó ver frente a un espejo luciendo su figura de reloj de arena, resaltada por un body negro de manga larga que acompañó con tacones negros y una boina de cuero a juego. Sin embargo, hubo una prenda que terminó por convertirse en la estrella del show: unas medias de encaje con diseño de flores que resaltaron sus torneadas piernas.

Está propuesta en moda, cortesía de su equipo glam con Rob Zangardi y Mariel Haenn, no tardó en convertir a la artista en el blanco de miles de piropos por parte de su comunidad digital en Instagram, compuesta por casi 250 millones de seguidores.

Es así como la sección de comentarios bajo su post se llenó de mensajes como: “Reina madre”, “La edad es solo un número. Es absolutamente hermosa y lo seguirá siendo”, “Eres espectacular JENN, amé el outfit”, “El look y maquillaje son impecables. Que ojazos” y “Mi celular se acaba de encender en llamas con tu belleza”, por mencionar algunos.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez durante la semana que Jennifer Lopez se vuelve el tema de conversación en las redes sociales, pues recientemente protagonizó un incómodo momento con un insecto en un show.

Mientras Mientras JLo interpretaba una de sus canciones durante su concierto en Almaty, Kazajistán, como parte de su gira mundial “Up All Night: Live 2025”, un grillo apareció sobre su vestido y subió hasta su cuello sorprendiéndola inmediatamente.

Con el temple y profesionalismo que la caracteriza, la estrella de la música se sacudió al insecto con un manotazo rápido para después bromear sobre lo ocurrido: “Me estaba haciendo cosquillas”, se le escucha decir a la famosa en los videos que lograron captar el incidente en cámara.

Seguir leyendo:

• Jennifer Lopez protagonizó un incómodo momento con un insecto en un show

• ¿Por qué no dejaron pasar a Jennifer Lopez a una boutique Chanel en Turquía?

• Jennifer Lopez sufrió una falla de vestuario durante un show de su gira