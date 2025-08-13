JM Márquez cree que la estrategia de Crawford contra Canelo definirá el resultado

Juan Manuel Márquez cree que el desenlace de la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford dependerá la estrategia que utilice el estadounidense el 13 de septiembre en el Allegiant Arena en Las Vegas.

En un análisis para ProBox TV, Márquez explicó que el estilo que adopte Crawford será determinante para saber si el duelo con Canelo Álvarez podría terminar en nocaut o irse a la decisión de los jueces.

“Hay que ver el estilo. No podemos decir si (Canelo) va a ganar por nocaut, hay que ver qué estilo va a manejar Crawford: el estilo elusivo, el que se va a estar moviendo, o si se va a para intercambiar golpes. Yo creo que va a ser parte el intercambio de golpes, también hay que ver la puntería de Canelo, hay que notarlo que Eddy Reynoso manda a pegar a los hombros a los peleadores para después mermarlos”, dijo.

Terence Crawford confía en que saldrá victorioso frente a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Yo creo que si Crawford trabaja en esa situación y no le da resultado a Canelo se puede ir por la vía de la decisión, pero hay que ver cómo se desarrolla la pelea. Crawford es un gran peleador, está peleando en una división que no le corresponde, que no le toca a él, entonces creo que eso va a ser la gran diferencia en esta pelea. Hay que ver el estilo y la estrategia que va a desarrollar Crawford”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Canelo vs. Crawford será por Netflix y sin pago por evento

· Papá de Benavídez sobre Canelo vs. Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”

· Canelo Álvarez empuja a Crawford y desata la locura en Nueva York