Premier League pide paciencia por caso de Manchester City y el Fair Play

Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League, pidió “paciencia” este miércoles respecto al caso de las supuestas 130 irregularidades financieras que enfrenta el Manchester City desde enero de 2023.

El conjunto citizen fue acusado por la Premier League hace más de dos años y, pese a que el juicio acabó a finales del año pasado, aún no hay un veredicto.

“Está en manos de un tribunal independiente. Ellos son los que llevan el proceso y los tiempos”, dijo Masters este miércoles en el evento de presentación de la nueva temporada de la Premier League en Londres. “Ellos han escuchado el caso y decidirán el resultado. No tenemos influencia respecto a los tiempos”.

“Que me frustre o no es irrelevante. Sólo puedo esperar. Los procesos legales rara vez llevan menos tiempo de lo que pensabas, pero tenemos que ser pacientes”, añadió Masters.

Los ‘citizens’ se enfrentan a 130 irregularidades financieras ocurridas entre 2009 y 2018 y que van desde problemas en los contratos hasta no proveer de información correcta a la liga. La posible sanción se desconoce, pero podría ir desde una multa económica hasta la pérdida de puntos y el descenso de categoría.

Sin embargo, el City confía en su inocencia y, además de haber negado los cargos, se ha gastado 325 millones desde enero para renovar el equipo.

Premier League no piensa llegar la liga al extranjero

Tras los planes de La Liga de llevar un partido oficial a Estados Unidos, el dirigente de la Premier League detalló que la liga inglesa no tiene pensado hacer algo similar.

Aunque Masters explicó que hubo una idea de querer llevar la liga al extranjero, el dirigente comentó que están contentos de hacer otras iniciativas como la Summer League en pretemporada.

“Examinamos el partido 39 hace tiempo, con mucha controversia. Lo recuerdo muy claramente,” comentó Masters sobre una polémica propuesta en 2008 de escenificar una fecha extra de partidos en el extranjero. “Nuestro objetivo en ese momento, al pensar en ello, era ayudar a hacer crecer la Premier en todo el mundo.

“Ahora la Premier es una liga genuinamente global. Hay miles de millones de personas que sintonizarán durante los próximos nueve meses para ver la acción de la Premier. Así que hemos logrado ese objetivo por diferentes medios, esa necesidad ha desaparecido”.

Sigue leyendo:

– Jerry Jones revela que venció el cáncer gracias a un tratamiento experimental

– Robert Lewandowski mete sus manos en el fuego por el Balón de Oro 2025

– El Real Oviedo ahora va por uno de los mejores defensores de la Liga MX