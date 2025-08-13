Donnarumma se despide del PSG y su futuro podría estar en el Manchester City

Gianluigi Donnarumma podría convertirse en nuevo jugador del Manchester City, pero solo se daría con la salida del guardameta brasileño Ederson.

Luego de que el PSG decidió no contar más con el portero italiano, Donnarumma tiene varios clubes interesados en la Premier League, de acuerdo a reportes.

Por su parte, Ederson aún tiene un año de contrato, pero parecería que el City busca su salida tras varios años de estar en rumores de traspaso.

El italiano, campeón de la pasada Champions League siendo clave con sus paradas, se ha quedado fuera de la Supercopa de Europa que juegan este miércoles contra el Tottenham Hotspur y puede no volver a jugar con el PSG.

Para el City poder realizar la operación Donnarumma es indispensable que salga primero Ederson, porque el club inglés ya se ha gastado en este mercado 31 millones en James Trafford, que había llegado como competencia del brasileño procedente del Burnley.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Donnarumma has already reached an agreement with Man City, L'Équipe reports 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🧤



The goalkeeper has already spoken with Pep Guardiola, and Man City are now looking for the best way to approach PSG to avoid paying a high price 👀 pic.twitter.com/9EUZCPbAJT — 433 (@433) August 12, 2025

Luis Enrique acepta que no quiere a Donnarumma

Luis Enrique explicó en rueda de prensa, previa a la Supercopa de Europa, que respeta a Donnarumma, pero que buscan un “perfil diferente” de portero para la siguiente temporada.

El perfil diferente es Lucas Chevalier, guardameta francés que recién acaba de firmar con el PSG por cinco temporadas.

“Estamos tratando de encontrar la mejor solución. Es una decisión difícil y solo tengo las mejores palabras para Donnarumma. Es uno de los mejores porteros del mundo y una gran persona, pero estamos buscando un perfil diferente”, dijo Luis Enrique.

Gianluigi Donnarumma publicó una carta este martes expresando el cariño hacia la afición, pero reconocía estar dolido por cómo se dio la situación y quedar fuera del club tras conseguir la Champions League en la pasada temporada.

“Espero tener la oportunidad de mirar a los aficionados en el Parque de los Príncipes una vez más y decir adiós como hay que hacerlo. Si no pasa, quiero que sepáis que vuestro apoyo y cariño significan un mundo para mí y nunca lo voy a olvidar”, aseguró Donnarumma en un comunicado.

Quedan dos semanas del mercado de fichajes y el City podría hacer un gran último movimiento en su portería.

