Vergil Ortiz dice que Crawford será su peleador número uno si vence a Canelo

Vergil Ortiz Jr. expresó que si Terence Crawford logra derrotar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre y le arrebata el campeonato indiscutido de peso supermediano, el estadounidense se convertirá en su peleador favorito número uno.

En una entrevista con el canal de Youtube Ring Champs con Ak & Barak, Ortiz Jr. comentó que no cree que Crawford pueda vencer a Canelo Álvarez por la diferencia de peso, pero si lo hace será el mejor.

“No creo que lo haga, pero si vence a Canelo, será mi peleador número uno de todos los tiempos. Respeto a Crawford y todo lo que hace, pero acaba de subir de las 147 libras, así que lo trataré como a un boxeador de 147 libras. Está subiendo tres divisiones para pelear contra alguien que fue el número uno del boxeo”, dijo.

Terence Crawford quiere demostrar que sí puede superar a Canelo Álvarez. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

“El salto sería difícil incluso si se tratara de un boxeador del top 10. Canelo tiene la ventaja en tamaño y fuerza. Creo que Crawford lo supera en inteligencia. Solo creo que la diferencia de peso será el factor decisivo. Crawford se excedió un poco. No digo que no pueda, solo creo que Canelo ganará, pero si lo hace, será mi peleador número uno de todos los tiempos”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

