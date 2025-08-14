Ahora Maluma ofrece protección auditiva a los más pequeños en sus shows

El reggaetón no solo mueve caderas, también genera polémicas. Esta vez, Maluma se robó los titulares no por un “Hawái” remix, sino por detener su concierto en la Ciudad de México para llamarle la atención a una mamá que disfrutaba del show… ¡Con su bebé en brazos!

Con el escenario en pausa, el colombiano soltó: “Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. Eso es un acto de irresponsabilidad”. Las cámaras captaron a la mujer bailando con su pequeño, y aunque algunos aplaudieron al artista por velar por la salud auditiva del niño, otros criticaron que la expusiera públicamente. “¿Y si no tenía con quién dejarlo?”, cuestionaron en redes.

Tras la ola de críticas, el cantante no se quedó de brazos cruzados. Ahora, en sus conciertos, ofrece protectores auditivos gratuitos para niños menores de 5 años, esto de acuerdo a lo reseñado por Sale el Sol.

Un mensaje en pantalla advierte: “La música es para disfrutar sin riesgo”, invitando a los padres a acercarse al equipo de sonido si olvidaron protección.

¡Luego de regañar a una señora por llevar a un bebé a su concierto en CDMX, #Maluma proyectó una advertencia para proteger los oídos de los niños menos a 5 años! 😱⚠️👂🕺🏻☀️📺 #SaleElSol pic.twitter.com/zc0GKCkpXR — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) August 14, 2025

Cazzu entra al debate

La polémica escaló tanto que hasta Cazzu reaccionó, esto durante la presentación de su libro ‘Perreo’.

“Él está teniendo una experiencia de ser padre, quizás está muy feliz, está muy contento dentro de sus privilegios de la educación y de ser quien es, y de tener a una madre que lo puede cuidar para la profesión, obviando que el mundo está lleno de matices, cultura y educación. ¿Quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a su concierto, quizá pensando que eso será como una conexión? No sé“, expresó la estrella detrás del álbum ‘Latinaje’.

Después de este controversial momento, los fans se preguntan ¿qué edad es la ideal para que un niño asista a un concierto? Diferentes fuentes consultadas en Internet, afirman que es recomendable esperar hasta los 10 o 12 años, cuando los pequeños manejan mejor el ruido y las multitudes.

Sin embargo, si no hay otra alternativa y deciden asistir con niños o niñas, podrían seguir un pequeño plan para estar preparados:

Usar tapones o audífonos especiales

Evitar zonas con alto volumen (¡adiós, frente de escenario!)

Elegir eventos aptos para familias

En cuanto a Maluma, todavía sus seguidores se debaten si hizo lo correcto o no, esto debido al tono que usó para hablarle a la mamá.

