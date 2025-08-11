Un fan le quitó a Maluma una de sus pertenencias en pleno show ¿Cómo reaccionó el cantante?

Maluma vivió un inesperado momento en uno de sus conciertos en México cuando un fan le quitó una de sus pertenencias durante uno de sus conciertos en México.

Durante su primer concierto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, el cantante ingresó al recinto y pasó muy cerca del público, entre los que hubo fanáticos que intentaban saludarlo y tocarlo; sin embargo, hubo uno que le quitó su gorra.

Mientras el cantante colombiano pasaba corriendo entre el público, un fan aprovechó la oportunidad para tomar la gorra que tenía puesta.

@edinandres5 Momento inesperado en pleno show: le quitan la gorra al cantante mientras interpretaba “Oh Na Na” Mientras cantaba su éxito “Oh Na Na” y se acercaba al público con entusiasmo, un momento inesperado sorprendió a todos: una mano surgió entre la multitud y, en cuestión de segundos, le quitó la gorra. La expresión en su rostro lo dijo todo, pero fiel a su profesionalismo, el artista no se detuvo y continuó el espectáculo como si nada hubiera pasado. A pesar del gesto sorpresivo, el cantante mantuvo intacta la energía y la conexión con sus fans, demostrando su entrega total sobre el escenario. Aguachica Online y Caliente Stereo 89.2 FM estuvieron presentes para capturar el momento. ♬ sonido original – Edin Andres

De inmediato, Maluma volteó sorprendido y, sin detenerse, soltó una gran carcajada. Pero, más adelanto, otro fan le entregó una gorra al cantante, quien de inmediato se la puso.

Maluma se encuentra en México como parte de su gira +Pretty +Dirty, que comenzó el pasado 15 de marzo en España.

Tras recorrer países como Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Colombia y México, el cantante tiene previsto finalizar el tour el 23 de agosto en El Salvador.

¿Por qué Maluma regañó a una fan?

Hace poco, Maluma interrumpió uno de su conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para regañar a una fan que llevó a su bebé de aproximadamente un año sin protección auditiva.

“¿Hay un bebé?”, preguntó el cantante al darse cuenta que había un pequeño de un años o menos en el público.

De inmediato, Maluma calificó la presencia del bebé como un acto de irresponsabilidad, especialmente porque no tenía ningún tipo de protección auditiva.

“Pero señora, yo le voy a decir una cosa (…) con todo respeto, yo ya soy padre, ¿cuánto tiene? ¿Un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo?”, la cuestionó el cantante.

Maluma aseguró que él, como padre, jamás llevaría a su hija París a un espectáculo de esa magnitud a tan corta edad.

“Eso es una irresponsabilidad… Y lo estás balanceando como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí”, dijo el cantante de “Cuatro babys”, quien destacó los riesgos auditivos que implica exponer a un bebé a un ambiente así.

