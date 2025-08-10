Maluma interrumpió concierto para regañar a fan que llevó a un bebé

Maluma interrumpió su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para regañar a una fan que llevó a su bebé de aproximadamente un año sin protección auditiva.

Durante el show en Ciudad de México como parte de su gira +Pretty +Dirty, el cantante colombiano, visiblemente preocupado, hizo una pausa para dirigirse a una fanática en el público que tenía un bebé brazos.

“¿Hay un bebé?”, preguntó el cantante al darse cuenta que había un pequeño de un años o menos en el público.

De inmediato, Maluma calificó la presencia del bebé como un acto de irresponsabilidad, especialmente porque no tenía ningún tipo de protección auditiva.

“Pero señora, yo le voy a decir una cosa (…) con todo respeto, yo ya soy padre, ¿cuánto tiene? ¿Un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo?”, la cuestionó el cantante.

Maluma aseguró que él, como padre, jamás llevaría a su hija París a un espectáculo de esa magnitud a tan corta edad.

“Eso es una irresponsabilidad… Y lo estás balanceando como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí”, dijo el cantante de “Cuatro babys”, quien destacó los riesgos auditivos que implica exponer a un bebé a un ambiente así.

El regaño de Maluma se viralizó rápidamente en redes sociales, donde generó debate entre usuarios que respaldan al cantante y otros que indicaron que la situación pudo haberse manejado de otra manera y de forma privada para no exponer a la fanática.

Actualmente, Maluma se encuentra en el medio de su gira +Pretty +Dirty, que comenzó el pasado 15 de marzo en España.

Tras recorrer países como Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Colombia y México, el cantante tiene previsto finalizar el tour el 23 de agosto en El Salvador.

