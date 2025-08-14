Condenan a joven de Tennessee que mató a su madre porque le quitó el celular

Un joven de 21 años fue sentenciado a 30 años de prisión tras declararse culpable del asesinato de su madre en el condado de Anderson en 2020.

Shawn Tyler Willis se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Tenía 16 años al momento del asesinato, ocurrido en abril de 2020, según informó NBC.

Willis admitió haberle disparado a su madre, Sandy Willis, de 38 años, dos veces mientras dormía porque le quitó el teléfono, según el Fiscal General del Distrito, Dave Clark.

Willis declaró a los investigadores que el motivo del tiroteo fue su malestar por la pérdida de su teléfono, según el fiscal.

La noche del 20 de abril de 2020, Willis había discutido con su madre porque quería que le devolviera su celular. Después de protestar sin éxito, la mujer subió a su habitación para acostarse. El adolescente entonces tomó el arma del escritorio, bajó las escaleras para cargarla y regresó para ejecutar el crimen mientras Sandy dormía.

De acuerdo con los registros judiciales, Willis disparó a su madre en la cabeza con su propia arma a quemarropa. Posteriormente, llamó a su novia y le dijo que su madre estaba en la cama con sangre.

El padre de la novia de Willis llegó a la casa y fue a ver cómo estaba Sandy Willis, encontrándola muerta. Willis dio numerosas versiones contradictorias sobre lo sucedido, pero semanas después del incidente fue entrevistado por el detective encargado del caso, a quien admitió haberle disparado a su madre en la cabeza mientras dormía, según consta en los registros.

Según Clark, la sentencia en este caso estuvo fuertemente influenciada por las restricciones de Tennessee a las penas para menores condenados por asesinato. Familiares de la víctima estuvieron presentes en el tribunal para el acuerdo de culpabilidad.

El fiscal del distrito calificó el asesinato como un “crimen impactante” y agradeció a la Oficina del Sheriff del Condado de Anderson, al Centro Forense Regional del Condado de Knox, al Centro de Defensa de los Niños del Condado de Anderson y a otras agencias involucradas en el caso.

“Este crimen impactante exigía justicia, y me alegra que se haya resuelto tan bien como lo permite la ley”, dijo Clark. “Seguimos agradecidos por el apoyo de esta familia afligida que ha sufrido una herida que no cicatriza”.

