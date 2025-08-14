Diego Cocca se muestra contento con regreso a Atlas: “Vuelvo a mi país”

Diego Cocca regresa a la Liga MX con una gran señal de alegría para recuperar a un Atlas que no levanta cabeza.

El técnico argentino afirmó que está lleno de alegría en regresar al fútbol mexicano y dejar atrás su fracaso como dirigente de la selección mexicana.

“Muchísimo, me marcó jugador y como técnico, volver a mi club (Atlas), a mi ciudad, a mi país, que es México, lo siento así, realmente me llena de alegría”, comenta Diego Cocca, para ESPN, a su arribo a la Ciudad de México, para después trasladarse a Guadalajara, Jalisco.

"Vuelvo a mi club, a mi ciudad, a mi país"



Diego Cocca está de regreso en México y asegura que la herida de la Selección Mexicana ya sanó 👀



(vía @serolf2888) pic.twitter.com/STUoCjvJwQ — Futbol Picante (@futpicante) August 14, 2025

Cocca dejó su cargo como entrenador del Tri el 19 de junio de 2023, etapas que lo llevaron al Real Valladolid y Talleres de Córdoba en España donde no tuvo buenos registros.

“Si, ya pasó (lo de la selección mexicana), quedó atrás, tengo una nueva oportunidad, estoy convencido que hay un buen plantel para hacer las cosas bien, así que disfrutarlo y aprovecharlo”, agrega el entrenador argentino.

Cocca llega al Atlas en un momento de crisis

Atlas no pasa por un buen momento deportivo luego de ser goleados por Pachuca y quedar fuera con tres derrotas en la Leagues Cup.

La derrota ante Pachuca fue el quinto revés del equipo luego de perder por 3-1 ante el Monterrey el pasado 26 de julio y de ser derrotado en sus tres encuentros en la Leagues Cup, en la que terminó en el penúltimo lugar entre los participantes del fútbol de México.

Atlas muestra el cuarto mejor ataque del Apertura, pero su defensa es la segunda peor, lo cual ha causado los malos resultados.

El Atlas disputará su primer partido con Diego Cocca en el Apertura el próximo 17 de agosto en el estadio del Querétaro, último en el torneo con cuatro derrotas en igual número de salidas.

Sigue leyendo:

– Atlas no tardó ni 48 horas para traer de regreso a casa a Diego Cocca en lugar de Gonzalo Pineda

– Los memes de la llegada de Diego Cocca a la Liga MX

– Atlas a la venta para despojarse de la multipropiedad