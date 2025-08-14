Eddy Reynoso no cree que Crawford cambie su estilo ante Canelo

El entrenador Eddy Reynoso aseguró que no cree que Terence Crawford cambie su estilo para la pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre, ya que es eso lo que le ha permitido ganar campeonatos.

En entrevista con TV Azteca Deportes, Reynoso explicó que se están preparando para enfrentar la gaurdia zurda de Crawford y dejó claro que saben cómo pelearle a este tipo de oponentes.

“Él a sus 38 años, todas las peleas que ha ganado, lo que ha conseguido, no puede cambiar de una pelea para otra. Él va a salir a hacer lo que le ha permitido ganar todos sus campeonatos. Es un peleador zurdo que se suele cambiar de derecho a tratar de estar ganando en su distancia, que es la mejor virtud que tiene, estar ganando los contragolpes”, dijo.

Terence Crawford confía en que saldrá victorioso frente a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Ya cuando empieza a dominar a sus rivales empieza a ir por ellos, esa es la estrategia que siempre ha empleado Crawford con todos sus oponentes. Pero para eso estamos trabajando nosotros también. Nosotros sabemos cómo ganarle a los peleadores zurdos y lo vamos a hacer”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford es una de las peleas más esperadas del 2025. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

