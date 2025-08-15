¿Demanda por un beso? Drake Bell se enfurece tras revelación de Mariana Botas

La historia del supuesto romance fugaz entre Mariana Botas y Drake Bell tomó un giro inesperado: lo que comenzó como un divertido relato de un encuentro en un antro podría terminar en los tribunales. ¿Qué está pasando realmente?

Hace unos días, Mariana Botas, creadora de contenido y actriz, sorprendió a todos al revelar en La Casa de los Famosos México que años atrás compartió un apasionado beso con el cantante y actor de Drake & Josh. Según su versión, fue un momento de película: luces tenues, miradas intensas y hasta un baile con perlas negras de por medio.

Sin embargo, cuando los medios le preguntaron a Drake Bell al respecto, su respuesta fue… bastante sarcástica: “No me acuerdo, estaba en un antro, no recuerdo nada”. ¿Desmemoria o negación diplomática?

La amenaza legal que nadie esperaba

Pero parece que el asunto no quedó solo en risas. Según Galilea Montijo, conductora de Hoy, Drake Bell está “muy enojado” y habría amenazado con demandar si no eliminan el video donde Mariana cuenta su versión. “Los voy a ver en la corte”, habría dicho el actor, aunque frente a las cámaras mantuvo su actitud amable.

¿Por qué la discrepancia? ¿Será que Drake quiere proteger su imagen o simplemente no quiere revivir un momento incómodo? Por ahora, ni la producción de La Casa de los Famosos ni el equipo de Mariana han confirmado si recibieron una advertencia legal.

Mientras tanto, Mariana insiste en que todo ocurrió: su hermana incluso grabó parte del encuentro como prueba. Según ella, Drake no solo la besó, sino que le cantó al oído y hasta se negaba a irse de fiesta sin ella. “El mejor día de mi vida”, declaró.

Pero si el beso fue tan memorable… ¿Por qué Drake no lo recuerda? ¿Fue un momento tan fugaz que pasó desapercibido para él? ¿O hay algo más detrás de esta historia?

Por ahora, el misterio sigue en el aire. Lo cierto es que este chisme tiene todos los ingredientes de un buen drama: famosos, besos olvidados, amenazas legales y una posible batalla mediática.

Si Drake Bell finalmente presenta una demanda, Mariana Botas podría tener que enfrentar las consecuencias de su confesión. Pero si todo queda en un malentendido, al menos nos dejó una anécdota entretenida.

