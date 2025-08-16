Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 16 de agosto de 2025

Este sábado 16 de agosto habrá una cartelera de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

Nick Ball defenderá su título mundial de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra el australiano Sam Goodman en la tarjeta que se realizará en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Este será el duelo principal y pondrá frente a frente a dos púgiles invictos con estilos muy diferentes.

Otra pelea interesante de esta cartelera será la de Moses Itauma, una de las promesas más emocionantes de la división, y el siempre peligroso Dillian Whyte. El ganador podría ser el próximo rival de Joseph Parker, campeón interino de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), tras la lesión de Oleksandr Usyk.

También esta cartelera tendrá otro duelo donde la experiencia y la juventud se pondrán a prueba. La promesa David Adeleye retará al poderoso Filip Hrgovic, quien es el favorito para ganar esta contienda que sin duda será una de las más emocionantes del evento.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Arabia Saudita

Nick Ball vs. Sam Goodman. Categoría: por el título de peso pluma de la AMB de Ball, pelea a 12 rounds. – Lugar: Riad.

Categoría: por el título de peso pluma de la AMB de Ball, pelea a 12 rounds. Riad. Raymond Ford vs. Abraham Nova. Categoría: peso superpluma, pelea a 12 rounds. – Lugar: Riad.

Categoría: peso superpluma, pelea a 12 rounds. Riad. Moses Itauma vs. Dillian Whyte. Categoría: peso pesado, pelea a 12 rounds. – Lugar: Riad.

Categoría: peso pesado, pelea a 12 rounds. Riad. David Adeleye vs. Filip Hrgovic. Categoría: peso pesado, pelea a 12 rounds. – Lugar: Riad.

Categoría: peso pesado, pelea a 12 rounds. Riad. Hayato Tsutsumi vs. Qais Ashfaq. Categoría: peso superpluma, pelea a 6 rounds. – Lugar: Riad.

