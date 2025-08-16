Manelyk González reaparece en redes con nuevo arreglito en el rostro

La influencer mexicana Manelyk González ha demostrado en más de una ocasión que no tiene reparo en compartir con sus seguidores los procedimientos estéticos a los que se somete para mantener una figura y rostro envidiable.

En esta ocasión, la ex integrante de “La Casa de los Famosos: All-Stars” recurrió a su cuenta de Instagram para dar una mirada a su nueva dentadura, cortesía del dentista Christian Cano, quien es reconocido por ser un especialista en diseño de sonrisa ubicado en la Ciudad de México.

La publicación, realizada desde la cuenta oficial del doctor, dejó ver el ‘antes y después’ de la intervención dental a la que se sometió la también empresaria. Esta trajo como resultado una sonrisa uniforme, con dientes alineados y con un detalle que no pasó desapercibido para el público: unos rhinestones (diamantes) en dos piezas dentales superiores.

“Cuando una estrella confía en ti… Orgulloso de crear el diseño de sonrisa para la increíble @manelyk_oficial“, se lee como descripción del post que reveló el más reciente arreglito de la mexicana.

En respuesta, cientos de internautas se dieron a la tarea de dejar comentarios y felicitaciones al especialista por el trabajo de calidad que presentó. Además, Manelyk González se volvió el blanco de piropos por parte de sus seguidores más fieles.

“Sonrisa de 10”, “Quedó súper natural y muy bonito”, “Me encantaron”, “Que trabajazo, muchas felicidades”, “Mi chica quedó ESPECTACULAR con una sonrisa de impacto”, “Más bella de lo que ya es con esa sonrisa” y “La más bonita, amo su sonrisa”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

