Karol G reflexionó sobre el inicio de su carrera: “Pocas veces miro atrás”

Karol G se tomó momento para recordar su pasado. La cantante colombiana conmovió recientemente a sus seguidores al compartir una reflexión íntima sobre el comienzo de su carrera musical.

El motivo fue el hallazgo de un antiguo video de ella cuando empezó a cantar en inglés sin saber el idioma, que la transportó a aquellos años donde todo era sueños por cumplir.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana publicó un emotivo mensaje en el que explicó que durante sus inicios grababa videos caseros para subirlos a YouTube.

“Acabo de encontrar este video de cuando me grababa cantando y los subía pensando que alguien podría interesarse por mí”, escribió la cantante.

“Cuando no sabía hablar inglés y cantaba las letras como sonaban y algunas palabras hasta me las inventaba…”, agregó.

La cantante confesó que ver de nuevo este video la hizo sentir mucha nostalgia. “Veo este video y siento que han pasado como 7 vidas desde ese momento. Me da tanta nostalgia”.

Karol G contó que, aunque no suele recordar el pasado, ver este video la hizo sentir muy agradecida por todo lo que ha pasado en su carrera.

“Pocas veces miro atrás porque siempre estamos ocupados viendo hacia el futuro. Tengo que reconocer que ver atrás y recordar de dónde vengo se siente cada vez más especial”, indicó.

Esta reflexión alcanzó gran resonancia entre sus seguidores, quienes le recordaron que lo ha conseguido todo por su perseverancia.

“Definitivamente, el que persevera alcanza”, “Que inspirador, el poder del proceso y mantenerse a pesar de las adversidades”, “El Verdadero soñarlo y crearlo”, son algunos de los comentarios.

