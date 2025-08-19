Hernán Cristante dejaría la TV para tomar las riendas del Puebla

Hernán Cristante, extécnico del Toluca, FC Juárez y Querétaro, dejaría los micrófonos y la pantalla de la cadena Caliente TV para hacerse cargo de la dirección técnica del Puebla con el objetivo de salvar el proyecto del cuadro de la franja en el actual torneo Apertura 2026, informaron fuentes extraoficiales.

Después de que el pasado viernes el ahora extécnico Pablo Guede anunció en la conferencia de prensa después de la derrota con Atlético San Luis que en común acuerdo con la directiva poblana dejaba la dirección técnica, de inmediato los dirigentes se pusieron a buscar opciones y los elegidos hasta las últimas horas estaba entre Ignacio Ambriz y Hernán Cristante.

La mayoría de versiones asegura que Cristante será el elegido, pero hasta el momento nadie de la escuadra de la franja y tampoco el director deportivo Rafael “Chiquis” García han confirmado la versión, simplemente se han limitado a señalar que buscan opciones, mientras el equipo es preparado por el técnico de la Sub 21, el argentino Martín Bravo, exjugador de los Pumas de la UNAM

Según varios detalles, son los que apuntan a que será Hernán Cristante el elegido, sobre todo porque cumple el perfil de lo que está buscando la directiva del Puebla, pero hasta el momento la incógnita sigue latente respecto al nombre del elegido.

Fuentes cercanas al Puebla aseguran que todo está planchado para que tome las riendas el exanalista de TV, Cristante, que en su época de jugador fue legendario portero de los Diablos Rojos del Toluca en los principios de este nuevo siglo.

Hay que recordar que Cristante tiene una trayectoria de 232 partidos dirigidos entre los Coras de Tepic de la Liga de Ascenso, Toluca, Querétaro y FC Juárez, donde sumó 93 victorias, 63 empates y 76 derrotas, donde su mejor etapa fue con los Diablos Rojos alcanzando dos subcampeonatos, uno de Liga MX y otro de Copa MX en el 2018.

La supuesta idea del Puebla es que Cristante esté presente en el estadio el próximo domingo viendo el duelo que los poblanos enfrentarán a los Pumas de la UNAM después de su compromiso de los cuartos de final contra Seattle Sounders, donde se hará cargo el argentino Martín Bravo.

De esta forma Cristante tomaría las riendas a partir del lunes de cara al compromiso de la fecha siete contra el Monterrey, donde también podría ser el mismo plan en caso de que al final de cuentas no se cierre la negociación con Cristante y se tome la opción de echar mano de otro entrenador como el caso de Ignacio Ambriz.

Así que será en las próximas horas cuando se tome la decisión sobre el nuevo estratega de los poblanos para lo que resta del actual campeonato Apertura 2025.

