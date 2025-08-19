La Opinión Hoy: Donald Trump quiere eliminar la votación por correo

En su escalada contra el sistema electoral, el presidente Donald Trump ahora afirma que liderará un movimiento para eliminar el voto por correo, asegurando, además, sin mucha idea que Estados Unidos es el único país que utiliza este sistema.

</p>

Según datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral hay varios países que utilizan el correo como una forma de votación, esto se incluye en Australia, Austria, Canadá, Alemania, India, Indonesia, Corea del Sur, Suiza y el Reino Unido.

Hay otros países como México que utilizan este sistema para la votación de ciudadanos en el extranjero. Trump ha insistido sin pruebas que ha habido fraude electoral en el país, tras las elecciones del 2020, su equipo legal presentó demandas en distintos tribunales, pero no logró demostrar sus alegatos sobre este fraude.

La votación por correo ha sido un tema de debate y decisiones en distintos estados y actualmente Washington y Oregón, por ejemplo, están en una batalla legal sobre una primera orden ejecutiva de Trump donde se busca que se cuenten solamente los votos por correo que se reciban antes del día de la elección.

Los reportes del Instituto Nacional del Voto en Casa indican que en los últimos 20 años se han procesado más de 1000 millones de votos por correo en todos Estados Unidos. El promedio de votantes latinos que utiliza del correo se encuentra entre el 30 y el 33% según diversos reportes.

