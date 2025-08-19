Lili Estefan se sincera sobre el incómodo encuentro que tuvo con Gerard Piqué

La presentadora cubana Lili Estefan, a quien vemos de lunes a viernes en ‘El Gordo y La Flaca’, se sinceró en la emisión sobre el incómodo encuentro que tuvo con Gerard Piqué, el ex de Shakira.

‘La Flaca’, como se le conoce de cariño, compartió su anécdota en una conversación que tuvo con Raúl de Molina en pleno show, luego de que este pidiera que ya dejaran tranquilo al exfutbolista.

“Ya es demasiado, ya déjenlo tranquilo, ya no lo molesten más”, dijo Rauli molesto ante la situación que sigue viviendo Piqué hasta la actualidad.

Tras lo anterior Lili recordó el día en que Piqué se le acercó cuando coincidieron en la ciudad de Los Ángeles, en California.

“Me lo encontré en Los Ángeles. Se me acercó a preguntarme. Estuve hablando con él un ratito. No me cayó mal. No le di mucha importancia y le dije: ‘Piqué no te queremos, ni te odiamos”, le dijo Lili luego de que el exjugador de Barcelona se le acercara.

Lili Estefan compartió que el encuentro se produjo cuando Piqué estaba en compañía de Clara Chía, su actual pareja, a las afueras del Hotel Four Seasons.

El testimonio de Lili dividió opiniones entre los seguidores de la emisión, pues algunos coincidieron en que ya es momento de darle vuelta a la página y dejar a Piqué hacer su vida.

“Ya dejen a ese hombre tranquilo”, “Raul tiene razón nadie es culpable de que el amor se acabe”, “Ya eso pasó , Raúl tiene razón dejen ese hombre tranquilo”, “No te queremos, ni te odiamos 😂😂😂😂 Manera de tumbar al hombre. Passive aggressive”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha provocado la anécdota de Lili.

