Tiktoker volvió a EE.UU. pese a tener su Green Card vencida: usó una carta de extensión

Una historia compartida en redes sociales ha llamado la atención de miles de inmigrantes que cuentan con residencia en Estados Unidos. Y es que a través de su cuenta oficial de TikTok, una usuaria relató cómo pudo ingresar nuevamente al país pese a que su Green Card ya se encontraba vencida, generando debate y curiosidad en torno a su experiencia.

El testimonio despertó preguntas sobre los procesos migratorios y la validez de documentos de respaldo en situaciones de este tipo como la llamada carta de extensión. Su relato también sirvió como orientación para quienes enfrentan la misma circunstancia y buscan información confiable sobre los trámites disponibles.

La experiencia de la tiktoker dominicana

De acuerdo con lo relatado por la joven dominicana, de nombre de usuario @stephdlacruzz, tras viajar fuera de Estados Unidos, a República Dominicana, se encontró con que su Green Card ya estaba vencida. Pese a ello, emprendió su regreso hacia territorio estadounidense con la confianza de superar los controles fronterizos gracias a una carta de extensión.

Según relató, durante su paso por los filtros de seguridad presentó dicho documento, otorgado previamente por las autoridades, para comprobar que su estatus legal seguía vigente, lo que permitió que las autoridades migratorias validaran su ingreso sin mayores inconvenientes.

La creadora de contenido explicó que no tuvo mayores complicaciones y que la carta funcionó como respaldo legal de su residencia tras su salida de República Dominicana y al llegar a los Estados Unidos. Su experiencia se convirtió en un ejemplo de cómo, con la documentación adecuada, es posible evitar problemas en el proceso de entrada.

¿Qué es la carta de extensión?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la carta de extensión es un documento oficial que se entrega a los residentes permanentes cuando solicitan la renovación de su Green Card. Este aviso de extensión puede ser presentado junto con la tarjeta vencida para acreditar que el estatus legal permanece activo mientras la renovación está en trámite.

Generalmente, la extensión tiene una vigencia temporal de varios meses, lo que brinda a los residentes la seguridad de poder viajar e ingresar al país sin que la expiración física de la tarjeta represente un problema en su estatus migratorio.

El mensaje para otros migrantes

En su testimonio, la tiktoker señaló que muchas personas sienten temor al viajar con una Green Card vencida, aun teniendo la carta de extensión. En su caso, aseguró que pudo ingresar sin problemas y recomendó a la comunidad migrante no dejarse llevar por la desinformación que circula en redes sociales.

La creadora de contenido subrayó que, más allá de rumores y consejos sin fundamento, es importante informarse a través de fuentes oficiales y confiar en los documentos emitidos por las autoridades migratorias.

