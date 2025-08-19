Trump señala que terminar la guerra entre Ucrania y Rusia quizá lo ayudaría a “entrar al cielo”

El presidente Donald Trump parece estar convencido que, si a través de su papel como mediador, logra poner fin al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tal vez eso podría garantizarle un lugar en el cielo.

Desde hace más de tres años, el ejército ruso invadió parte de Ucrania con el objetivo de anexarse algunas regiones al considerarlas históricamente suyas.

Sin embargo, lo que se creía sería un conflicto a resolver en cuestión de semanas, se ha ido prolongando gracias al apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el gobierno de Kiev.

Hasta enero, el gobierno estadounidense había sido el principal abastecedor de dinero, armas y municiones de Kiev, pero eso se modificó desde el retorno de Donald Trump a Washington.

La posición asumida por el republicano de 79 años consiste en fungir como un mediador entre las naciones involucradas en la guerra.

Sin embargo, el presidente estadounidense también pretende acceder al control de los yacimientos de minerales raros propiedad de Ucrania, esto a cambio de su papel como facilitador hacia la paz.

Otro de los objetivos de Trump al pactar la paz entre rusos y ucranianos es mejorar su popularidad entre los estadounidenses. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Durante una entrevista telefónica concedida al programa de televisión “Fox & Friends”, Trump reconoció estar preocupado por la cantidad de personas que han muerto durante el conflicto armado y pide frenarlo.

“Quiero acabar con esto. No estamos perdiendo vidas estadounidenses, no estamos perdiendo soldados estadounidenses. Estamos perdiendo a Rusia y a Ucrania, sobre todo soldados. A algunas personas, cuando los misiles impactan en lugares equivocados o se lanzan contra ciudades”, indicó.

En tono de broma, Trump reconoció ser consciente de que debe hacer méritos para aspirar a conseguir un lugar en el cielo y de ahí parte su idea de pacificar a Rusia y Ucrania.

“Si puedo salvar a 7,000 personas a la semana de ser asesinadas, creo que es un logro. Quiero intentar ir al cielo si es posible. He oído que no me va bien, que estoy en lo más bajo de la jerarquía, pero si puedo ir al cielo, esta será una de las razones” enfatizó.

En plan más serio, el neoyorquino enfatizó que su esfuerzo de poco valdrá sino se cuenta con la disposición de sus homólogos envueltos en la disputa.

“Espero que el presidente Putin se porte bien. Si no, la situación será complicada. Y espero que Zelenski haga lo que tenga que hacer. También tiene que mostrar cierta flexibilidad. La situación es un desastre”, concluyó.

