Hombre se niega a abandonar su casa por la construcción de una autopista: ahora entra por una tubería 

La historia de Huang Ping, un propietario que rechazó vender su vivienda en el suroeste de Shanghái, ha dado la vuelta al mundo. Y es que tras rechazar la compensación ofrecida por el gobierno para demoler su casa y dar paso a la construcción de una autopista, su vida se ha convertido en una situación insólita: vivir completamente rodeado por la carretera y tener que acceder a su hogar a través de una tubería de agua.

Según informó Auto Bild, el gobierno había ofrecido una suma de hasta 200.000 euros, además de alternativas de vivienda, con el fin de liberar el terreno para la carretera G206. Sin embargo, el hombre se mantuvo firme en su negativa. La construcción avanzó, rodeando por completo la propiedad y dejando su vida marcada por el aislamiento y las dificultades diarias.

Una vivienda atrapada en medio de la autopista

El caso se enmarca en lo que en China se conoce como “casas clavo” o dingzihu, residencias cuyos dueños se niegan a abandonar a pesar de grandes obras de urbanismo. En este caso, la obstinación del propietario hizo que su vivienda quedara en el centro de la autopista, sin accesos convencionales ni salida directa a la calle.

Al hombre se le ofreció más de 200 mil euros. Crédito: Susan Montoya Bryan | AP

De acuerdo con Business Insider, para entrar o salir debe atravesar una tubería de agua, lo que resulta especialmente peligroso en temporadas de lluvia.

El aislamiento no solo ha afectado la movilidad, también la calidad de vida del propietario. El ruido constante del tráfico, la dificultad para recibir visitas y la imposibilidad de mantener un acceso seguro se han convertido en parte de su rutina. Aunque en un inicio defendió su postura como un acto de resistencia, hoy reconoce que rechazar la oferta gubernamental no fue la mejor decisión.

El costo de resistirse a dejar su hogar

De acuerdo con Auto Bild, el propietario llegó a admitir que, de poder volver atrás, aceptaría la propuesta económica y el traslado a una nueva vivienda. Sin embargo, la oportunidad se perdió y su caso se ha convertido en símbolo de las tensiones que surgen entre proyectos de infraestructura y derechos de los individuos.

Como señala Business Insider, este episodio refleja un dilema común en los procesos de urbanización: la pugna entre el interés colectivo y la decisión personal de quienes se resisten a abandonar sus hogares. En este caso, la historia se transformó en un ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar la defensa de una propiedad, incluso a costa de la propia comodidad y seguridad.

Lo que en su momento fue una defensa férrea de su hogar se ha convertido en una experiencia marcada por el aislamiento y el arrepentimiento. Su historia sirve como advertencia sobre los costos personales de resistirse a los grandes proyectos de infraestructura y muestra cómo una decisión puede cambiar para siempre la forma de vivir.

