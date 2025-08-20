Qué son los Labubu, cuánto cuestan y por qué son tan virales

Los Labubu, esos muñecos de peluche que parecen mitad criatura, mitad obra de alta costura, se han convertido en un fenómeno global. Fabricados por la empresa china Pop Mart, estos extravagantes juguetes no solo son artículos de colección, sino también accesorios de moda para adultos, especialmente para la generación conocida como “kidult”, que mezcla la nostalgia con tendencias contemporáneas.

¿Qué son los Labubu?

Los Labubu se presentan en distintos tamaños, desde figuras pequeñas hasta peluches más grandes, y los más populares suelen venderse en cajas sorpresa, generando emoción por no saber qué modelo tocará. Su diseño combina cuerpos peludos con sonrisas dentadas y miradas traviesas, lo que los hace tan adorables como inquietantes.

Estos juguetes han trascendido la simple colección: se usan como accesorios de moda, se enganchan en bolsos o cinturones, y han aparecido en desfiles del Orgullo y hasta en protestas. Según Samantha Connell, editora asociada de The Toy Insider, “la gente los usa para conectarse con su comunidad y con la emoción de no saber qué les tocará a todos”.

Un éxito mundial

Desde su creación en 2015 por el ilustrador de Hong Kong Kasing Lung, los Labubu han crecido hasta convertirse en un fenómeno internacional. Pop Mart, la compañía que los comercializa, reportó que solo en el primer semestre de 2025 las ventas globales alcanzaron 418 millones de dólares, con casi el 40 % proveniente de fuera de China continental. La empresa asegura que estas cifras podrían triplicarse para finales de año, gracias a la popularidad mundial de estos muñecos.

El furor global se disparó especialmente en 2024, cuando la integrante de BLACKPINK, Lisa, mostró varios Labubu en sus historias de Instagram. Videos virales en TikTok de la cantante sacando los muñecos de las cajas ayudaron a consolidar la tendencia, que rápidamente se expandió a otras celebridades como Dua Lipa y Rihanna, esta última vista luciendo un Labubu Lychee Berry en su bolso Louis Vuitton.

Precio y disponibilidad

Con la demanda por las nubes, conseguir un Labubu no es fácil. Los precios oficiales oscilan entre 43,99 y 84,99 dólares, dependiendo del modelo, y la disponibilidad en las tiendas suele ser limitada. En línea, los productos se agotan en cuestión de minutos, y en los mercados de reventa pueden venderse al doble o incluso al triple de su precio original.

¿Por qué son tan virales?

El atractivo de los Labubu no solo está en su diseño único, sino en la experiencia de colección y comunidad que generan. Abrir una caja sorpresa, mostrar tu figura en redes sociales o intercambiarla con amigos se ha convertido en un ritual social para muchos jóvenes adultos. Además, combinan nostalgia, creatividad y un toque de rebeldía, lo que los convierte en símbolos de identidad y estilo personal.

En resumen, los Labubu ya no son solo muñecos: son un fenómeno cultural que une moda, colección y redes sociales, convirtiéndose en un verdadero símbolo de la generación “kidult” alrededor del mundo.