Julia Fox revela la razón por la que se arrepiente de sus cirugías estéticas

La influencer Julia Fox se enfrenta a una nueva etapa en su vida en la que busca mostrarse más real que nunca. Por esta razón, se sinceró sobre el duro camino que ha recorrido en búsqueda de la “perfección”, orillándola a someterse a cirugías estéticas de los que hoy se arrepiente.

En entrevista con la revista Allure, la ex pareja de Kanye West reflexionó acerca del motivo que la hizo recurrir a estos procedimientos, argumentando que hoy desea “volver atrás” para no dejar que su deseo de validación masculina la hubiera hecho tomar esas decisiones.

“Ahora, cuando veo a alguien y me doy cuenta de que nunca se ha hecho nada… desearía poder volver a ser esa persona. Estaba tan obsesionada con la idea de que necesitaba ser atractiva para los hombres para poder sobrevivir“, declaró a la reconocida revista de belleza.

Asimismo, reconoció que esta manera de pensar no es tan descabella teniendo en cuenta la presión social que existe para que las mujeres se mantengan “bellas y joviales” por tanto tiempo como sea posible: “Cuando eres joven y atractiva, esa parece ser toda tu identidad. Entonces piensas: ‘¡No puede ser! Tengo que seguir viéndome así'”, añadió.

Sin embargo, Julia Fox destacó que hoy en día agradar al ‘ojo masculino’ no está dentro de sus prioridades. Y aunque no descarta la posibilidad de realizarse más “trabajitos”, afirmó que: “Ahora no estoy tan preocupada por ello”.

Tan es así que la modelo expresó su deseo de seguir experimentado y abriéndose nuevos horizontes, esto incluye el ámbito personal y el estético: “¿Voy a seguir con mi aspecto anterior o voy a evolucionar y ver qué hay al otro lado? Podría ser algo totalmente diferente, y he decidido ir por ese camino. Solo quiero ver quién me espera (…) Sin duda será incómodo, pero creo que estoy lista”, destacó.

