Stephen Miller llama “estúpidos hippies blancos” a quienes protestan en Washington en contra del gobierno

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, arremetió en contra de los ciudadanos de Washington que se han manifestado en desacuerdo sobre la estrategia de seguridad implementada por el gobierno para abatir el índice de criminalidad en la capital del país.

El 9 de agosto, la Casa Blanca anunció que se desplegaría a agentes federales para ayudar a la policía en Washington D.C. a patrullar las calles con el objetivo de amedrentar a los delincuentes que atemorizan a la ciudadanía.

“El presidente Trump ha ordenado una mayor presencia de las fuerzas del orden federales para proteger a ciudadanos inocentes. A partir de esta noche, no habrá refugio para los delincuentes violentos en Washington D. C.”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Desde entonces, al menos seis gobernadores de extracción republicana han contribuido al plan de Trump cediéndole más elementos de la Guardia Nacional.

Sin embargo, algunos detractores del conservador de 79 años aseguran que las cifras de delitos presentadas por el gobierno fueron manipuladas para justificar apropiarse temporalmente del control de la seguridad en la capital del país.

Stephen Miller es considerado el asesor más cercano al presidente Donald Trump. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Al respecto, mientras realizaba una visita a Union Station, donde se reunió con tropas de la Guardia Nacional, Stephen Miller indicó que, quienes han protestado compartiendo en línea videos donde repudian la presencia de más miembros de las autoridades patrullando las calles, son comunistas.

“No vamos a permitir que los comunistas destruyan una gran ciudad estadounidense, y mucho menos la capital de la nación.

Todos estos manifestantes que han visto aquí en los últimos días, todos estos hippies blancos de avanzada edad, no son parte de la ciudad y nunca lo han sido. Así que vamos a ignorar a estos estúpidos hippies blancos que deberían irse a casa a echarse una siesta porque tienen más de 90 años“, expresó.

La Casa Blanca dio a conocer que, gracias al incremento de recursos federales, los oficiales de todo el Distrito han realizado más de 550 arrestos.

Otro punto a destacar es el retiro de las tiendas de campaña llevado a cabo en varias áreas públicas donde cientos de indigentes acostumbraban resguardarse dándole mal aspecto a la capital del país.

