Mhoni Vidente predice quien ganará el premio de “La Casa de los Famosos México 3”

En medio de la ola de opiniones divididas que ha generado la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México“, Mhoni Vidente hizo una inesperada revelación: el nombre de la persona, que según su predicción, se coronará como gran ganador.

De acuerdo con una reciente lectura de la astróloga, la salida de Ninel Conde ha movido las piezas del rompecabezas, pues en un inicio ella se perfilaba como una de las favoritas para llevarse el premio. Sin embargo, ahora, los más de $200,000 dólares se estarían quedando con el participante ‘Abelito’.

“Definitivamente se lo va a llevar el niño de Zacatecas, el chiquito, el Abelito. Él y otro hombre llegarán al final“, dijo en la lectura retomada por TvyNovelas.

Otro de los nombres que la también influencer destacó fue el del atleta Aldo Denigris, pues si bien no terminará llevándose el premio, se unirá a ‘Abelito’ como uno de los cinco finalistas del show: “Los dos llegarán al final. Aldo es muy guapo y muy talentoso, lo bueno que no salió a su tío (Poncho de Nigris), sino que salió más a los Tamez”, explicó.

Además de compartir esta predicción, Mhoni Vidente aseguró que la poca aceptación del público a esta tercera entrega del reality se ha dado como resultado de malas energías y un “embrujo del pasado”: “Aquí está la razón del bajo rating, hay una brujería detrás de ellos, los personajes no han dado esa química total“, indicó.

Y es que luego de aparecer la carta de la Torre, relacionada con catástrofes y cambios inminentes, en plena lectura, la pitonisa finalizó diciendo que que la negatividad que rodea a este proyecto es obra de alguien del pasado, que formó parte de alguna de las dos primeras temporadas y que quedó resentido, en busca de venganza.

