Chivas salvó el trabajo de Gabriel Milito con milagroso empate con Xolos: 3-3

Las Chivas del Guadalajara resurgieron de sus cenizas y cuando todo mundo presagiaba el fin del proyecto del técnico argentino Gabriel Milito lograron sumar un milagroso empate de 3-3, recuperándose de una desventaja de 3-0 contra los Xolos de Tijuana en el inicio de la sexta jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Un resultado sin duda logrado más por el amor propio de un plantel que se resistió a tirar el arpa y que pudo conseguir este empate que nadie se habría imaginado después de que los Xolos tuvieron a los tapatíos abajo con tres goles de diferencia por las anotaciones de Gilberto Mora, el belga nacido en Camerún Frank Thierry Boya y un autogol de Luis Romo hasta el minuto 74 de tiempo transcurrido.

Inclusive la mayoría de seguidores del Rebaño Sagrado reunidos en el Estadio Caliente se retiraron del inmueble, pero después parecieron regresar al escenario del juego en esta fronteriza plaza pensando que todo estaba resuelto y donde nadie apostó un peso por los tapatíos, pero que finalmente lograron uno de esos resultados que se dan muy pocas veces en una brava reacción.

Dicho empate evitó una catástrofe para el técnico Gabriel Milito, sobre todo porque un tropiezo habría representado el tercer resultado adverso en forma consecutiva y habría generado en el alto mando del equipo rojiblanco una de esas decisiones drásticas poniendo en riesgo la continuidad del estratega sudamericano.

Pero en los momentos en que se jugaba el minuto 90+4, apareció de la banca Roberto “Piojo” Alvarado para redondear los últimos 20 minutos de un partido que parecía estar en la bolsa de los tijuanenses y que al final se podría decir que se confiaron, pero la realidad es que el Guadalajara puso lo que no había puesto en partidos anteriores y eso fue el amor propio.

Las Chivas se negaron a morir

Impulsado quizá por ese amor propio muy escondido en los últimos torneos, Chivas dio la impresión de pegarse un tiro en el pie con tres goles en contra en un trabajo iniciado en los albores del compromiso por Gilberto Mora a los cuatro minutos.

Por si fuera poco eso, Tijuana mantuvo el partido en el horno hasta el minuto 74, cuando el Guadalajara se acordó de que había ido a jugar, logrando con eso una reacción en cadena para anotar tres goles en los últimos 20 minutos y con ellos arrebatarles una victoria que parecía segura.

Mucha responsabilidad tuvo Milito al moverle a su cuadro titular con la presencia desde el inicio de las acciones de Sergio Sandoval, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda y Diego Campillo, que tuvieron en la primera mitad una pachanga

Por esa razón, los errores defensivos fueron evidentes con las Chivas y la falla fue muy notoria en el primer gol de la noche que consiguió Gilberto Mora, el niño maravilla mexicano que sigue generando a la ofensiva y logró su quinta anotación en 8 duelos.

Así Chivas logró un resultado que muy sucede en los partidos, pero que ahora lo pudieron lograr con más actitud, pero con una falta de propuesta futbolística más clara que haga suponer que las cosas mejorarán en el cuadro tapatío.

Seguir leyendo:

– Chivas cayó casa con FC Juárez 1-2 y se prenden las alarmas para Gabriel Milito

– Chivas blindó a Hugo Camberos y cuatro canteranos más

– Gabriel Milito reacciona a su discreto comienzo en Chivas





